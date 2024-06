Il nuovo ecomurale dell’artista Michela Picchi alla Stazione Garbatella

È stato inaugurato il 25 giugno alla Stazione della Garbatella della Metro B un grande ecomurale, realizzato dall’artista di fama internazionale Michela Picchi. Un intervento realizzato grazie alla collaborazione tra il brand di gelati NUII e Yourban 2030.

L’opera “AS ABOVE SO BELOW” non solo dona a tutta l’area un nuovo look ma, grazie all’utilizzo di pitture fotocatalitiche e purificatrici d’aria, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria nella zona circostante, offrendo un impatto ecologico positivo pari a circa 12 alberi piantati.

All’evento di inaugurazione erano presenti l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, il Presidente del VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, l’Amministratore delegato di Froneri Italy Luca Regano, l’Head of Marketing di Froneri Italy Giulia Massoli, il Global Manager di NUII Giuseppe Fascia, la Project Manager di Yourban 2030 Maura Crudeli, il socio e membro del CDA di Airlite Alessandro Chiappetta e, naturalmente, l’autrice Michela Picchi.

«Quello che presentiamo oggi è il frutto di una virtuosa collaborazione pubblico privato – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – il nuovo eco-murale che da oggi accoglierà i viaggiatori alla stazione Garbatella non solo contribuirà a rendere il quartiere più bello e piacevole ma sarà anche un preciso segno dell’impegno di tutta la nostra comunità a favore della tutela dell’ambiente e della sostenibilità.»

«Per mestiere io e i miei colleghi di Froneri facciamo i gelatai – ha dichiarato Luca Regano, AD Froneri Italy. – Abbiamo il privilegio di lavorare a fare un prodotto che è associato con il sorriso e con bei ricordi delle vacanze estive. Quando il mio team mi ha proposto di supportare l’iniziativa di Yourban 2030 con il nostro NUII e decorare un luogo dove ogni giorno passano migliaia di persone per renderlo più allegro oltretutto in maniera sostenibile, ho pensato fosse una grande idea. E quando mi hanno detto che la location scelta era la Garbatella, ho sorriso all’idea che dopo tanti anni nel mio lavoro mi desse l’opportunità di dare un piccolo contributo ad un quartiere dove alle scuole medie ho passato tre anni così importanti della mia vita. Mi piace pensare che un pezzettino del nostro lavoro possa fare sorridere chi passa qui alcuni momenti della sua quotidianità.»

L’opera, inoltre, è accompagnata da un QR Code che basterà inquadrare per ascoltare la traccia audio “Escapism Reverie” realizzata e creata dal producer, Andrea Marra. Basterà un click per farsi trasportare dal sound creato appositamente per l’opera, dando così vita a un momento di condivisione collettiva. Questo trasforma il viaggio di turisti e romani in una fuga “aumentata” da immagini e suoni, in cui arte, musica e spirito di avventura si incontrano per scoprire insieme gli elementi della natura.

NUII è il primo brand internazionale lanciato da Froneri. Creata nel 2016 come joint venture di Nestlé e R&R è il secondo produttore mondiale di gelati.

Yourban 2030 è una dinamica organizzazione impegnata nella promozione e realizzazione di progetti di riqualificazione urbana attraverso l’arte. Specializzata nella creazione di murales e installazioni artistiche, Yourban collabora con artisti di fama internazionale per trasformare spazi urbani in disuso in luoghi di incontro, bellezza e riflessione.

Airlite è una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie e trasforma ogni parete in un depuratore naturale.

