Il paradosso di via Stoccolma: degrado e abbandono nel cuore dell’Eur Torrino

Duecento metri di strada che raccontano, secondo i residenti, una situazione ormai fuori controllo.

In via Stoccolma, nel quartiere Eur Torrino, cittadini e famiglie denunciano un mix di problemi che va dal degrado urbano alla sicurezza stradale, passando per prostituzione e rifiuti abbandonati.

La segnalazione arriva direttamente dagli abitanti della zona ed è stata rilanciata dal Comitato di Quartiere Eur Torrino, che nei giorni scorsi ha pubblicato sui propri canali social un video-documentazione per mostrare le condizioni della strada e chiedere l’intervento delle istituzioni.

“Situazione insostenibile”

Secondo quanto raccontano i residenti, nel breve tratto di strada — situato sotto alcune delle palazzine considerate tra le più prestigiose della zona — si concentrano diverse criticità: attività di prostituzione, rifiuti speciali abbandonati, grate danneggiate sull’asfalto e l’assenza di strisce pedonali.

Una combinazione che, denunciano gli abitanti, mette a rischio sicurezza e vivibilità, soprattutto per famiglie e bambini che attraversano quotidianamente l’area.

A rendere ancora più complessa la situazione, spiegano i cittadini, sarebbe anche un rimpallo di responsabilità tra amministratori di condominio e Municipio, che finora non avrebbe portato a soluzioni concrete.

Raccolta firme e appello alle istituzioni

Per cercare di sbloccare la situazione, il Comitato di quartiere ha avviato una raccolta firme tra i residenti, portando formalmente la questione all’attenzione del consigliere capitolino Federico Rocca, responsabile del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia a Roma.

Alla denuncia si sono affiancate anche alcune realtà associative e politiche del territorio, tra cui Ecoitaliasolidale, insieme ai rappresentanti del Dipartimento Ambiente di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Benvenuti ed Emanuele Luca, oltre ad Amedeo Zamparelli del coordinamento del Municipio IX di Roma.

Le richieste dei cittadini

I residenti chiedono interventi rapidi per affrontare i problemi segnalati.

Tra le priorità indicate:

ripristino della sicurezza stradale , con la sistemazione delle grate e il rifacimento della segnaletica pedonale;

rimozione dei rifiuti e controlli ambientali nell’area;

maggiore presenza e controlli sul territorio per contrastare fenomeni di degrado e illegalità.

Il caso è stato portato all’attenzione degli organi di informazione con l’obiettivo di accendere i riflettori su quella che gli abitanti definiscono una situazione di degrado e abbandono.

L’appello finale dei residenti è rivolto direttamente al Campidoglio: avviare un confronto con l’amministrazione capitolina e intervenire rapidamente affinché via Stoccolma torni a essere una strada sicura e vivibile per chi la attraversa e per chi ci vive ogni giorno.

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