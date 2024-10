Il piano triennale di pulizia delle caditoie 2023-2025 nel IV Municipio

Martedì 8 ottobre 2024 il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui fa il quadro sugli interventi messi in atto dalla sua amministrazione in tema di pulizia e manutenzione delle caditoie, descrivendo gli interventi effettuati, quelli in corso e quelli rimanenti.

A fine 2022 il IV Municipio ha avviato un piano speciale di pulizia del sistema fognario, a partire appunto dalle caditoie. L’intervento approvato aveva un costo di 3 milioni di euro ed è iniziato nel 2023, lungo un arco temporale di tre anni, come appunto descritto da Umberti nel suo post.

A luglio 2023 il piano era partito con la pulizia delle caditoie dei primi quattro lotti, riguardanti i quartieri di Casal Bruciato, Monti Tiburtini, San Romano, Tiburtino III, Colli Aniene, Pietralata e San Basilio.

“Quando ci siamo insediati abbiamo programmato quello che non era mai stato fatto in questo Municipio, la pulizia straordinaria di tutte le caditoie presenti, geolocalizzandole.

Abbiamo suddiviso il territorio in 12 zone, ogni anno abbiamo lavorato su 4 zone, così da completare in 3 anni tutto il lavoro.

Dopo che ad Agosto abbiamo iniziato i quartieri di Settecamini e Case Rosse (9 zona) e Settembre Torraccia, San Cleto, Podere Rosa e Casal Monastero (10 zona), oggi abbiamo iniziato Ponte Mammolo, Casal de Pazzi, Rebibbia (11 zona).

Ci resta solo Casal Bertone (12 zona) che termineremo il prossimo anno.

Oggi al netto delle bombe d’acqua (dopo 10 minuti che sono terminate le piogge), non esiste pressoché più il problema allagamenti in questo Municipio.

Oggi non si effettua più manutenzione straordinaria, ma bensì quella ordinaria. Questa è la differenza tra un’amministrazione che “campa” alla giornata e un’amministrazione che programma gli interventi.“

