“Il Poema di Fiume” inedito di F.T. Marinetti

Giovedì 26 settembre alle ore 18.30, presso Caffé Letterario Horafelix, in via Reggio Emilia 89, presentazione de “Il poema di Fiume” di F.T. Marinetti con i curatori: Guerino Nuccio Bovalino – sociologo – ed Emanuele Merlino – divulgatore storico e con:Giovanni Marinetti, giornalista, e Marino Micich, direttore dall’Archivio Museo Storico di Fiume.

In questo poema, rimasto fino ad oggi inedito, Filippo Tommaso Marinetti dedica all’impresa fiumana una composizione che incrocia prosa e poesia nel perfetto stile marinettiano e futurista, tutto d’un fiato, senza punteggiatura, senza particolari regole se non l’energia da sprigionare, con le ripetizioni enfatiche e le autocelebrazioni. La marcia di Ronchi, la ‘Santa Entrata’ a Fiume, i Granatieri, il viaggio rocambolesco per la ‘Città di vita’, il Natale di Sangue e soprattutto l’Italia: “l’unica donna da perennemente amare”. Un’opera di un valore inestimabile non solo perché inedita, non solo perché contiene dei passaggi eccezionali ma anche, e forse soprattutto, perché descrive l’incontro di due dei più grandi italiani, D’Annunzio e Marinetti, su quel palcoscenico incredibile che è stata la Fiume dell’Impresa. Un’impresa che a cento anni esatti, rimane ancora uno dei momenti più incredibili, poetici e alti della storia d’Italia.

Oltre al testo originale del Poema, il libro ha due contributi inediti a cura del sociologo Guerino Nuccio Bovalino, “Fiume: immaginario e avanguardia”, e di Emanuele Merlino, “La coerenza della poesia”