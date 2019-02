“Il Pomodoro: botanica, storia, aneddoti” alla Biblioteca F. Giovenale

La Biblioteca F.Giovenale, Biblioteche di Roma e l’assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma in collaborazione con l’Associazione “RappOrti Urbani” e con il Comitato “Insieme per Aguzzano” promuovono il primo di quattro incontri culturali a tema “Letture, ortaggi e verdure””.

Si inizierà il prossimo venerdì 15 Febbraio 2019 alle ore 17:00 con l’incontro su “IL POMODORO: botanica, storia, aneddoti”.

L’incontro è stato curato e verrà illustrato da Antimo Palumbo, scrittore , saggista, storico divulgatore degli alberi, che si occupa da diversi anni di divulgare la cultura e la coltura delle specie vegetali in particolare dell’albero , attraverso articoli, conferenze, incontri ed interventi in radio e televisione.

Una occasione da non perdere per tutte le persone e ortolani che si dedicano alla coltivazione di questo ortaggio che non può mancare sulla nostra tavola e in ogni buon orto urbano.

Questo il primo di 4 appuntamenti culturali che si susseguiranno ogni mese a partire da Febbraio 2015 e in cui si stimola alla partecipazione e al confronto.