“Il potere della leadership” – Sulle spalle dei giganti all’Università La Sapienza di Roma

Mercoledì 10 aprile dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nell’Aula Magna Palazzo del Rettorato Sapienza Università di Roma P.le Aldo Moro, 5, la Fondazione Patrizio Paoletti in collaborazione con Associazione Studentesca Sapienza in Movimento organizza l’evento “IL POTERE DELLA LEADERSHIP” – Sulle spalle dei giganti, realizzato nell’ambito delle iniziative culturali e sociali finanziate dall’Università.

L’incontro di formazione è stato creato per aiutare i giovani ad immaginare e costruire concretamente il proprio futuro con il supporto della neuroscienza e della psicopedagogia

Interverranno:

Patrizio Paoletti – Presidente della Fondazione Patrizio Paoletti, docente esperto in sviluppo personale e formatore, con una Lezione interamente dedicata alla Leadership

Antonio Carbonello – Presidente Associazione “Sapienza in Movimento”

Tania di Giuseppe – Psicologa Fondazione Patrizio Paoletti e responsabile progetto “Prefigurare il Futuro”

Antonio Lodise – Rappresentante studenti in Consiglio amministrazione Sapienza Università di Roma

Massimo Miani – Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Bartolomei Annunziata – Vice Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Assistente Sociale

Angela Colonna – Referente per la Cattedra Unesco dell’Università Basilicata

Giuseppe Biazzo – Consigliere di Presidenza Unindustria con delega a “Sviluppo del Capitale umano”

Come aiutare i giovani a focalizzarsi su sé stessi e a decidere al meglio il proprio futuro? Come evitare di perdersi di fronte alle grandi scelte della vita che caratterizzano la vita di un giovane? Come prendere esempio dai grandi leader per sviluppare la propria vita con successo? A queste e altre domande proverà a rispondere l’evento, realizzato nell’ambito del progetto nazionale della Fondazione Patrizio Paoletti intitolato “Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per potenziare Speranza e Progettualità ”. I temi principali dell’ incontro saranno la Progettualità e la Leadership, analizzati come processi in grado di trasformare il disagio dell’incertezza in volontà e attenzione, motori per costruire un futuro consapevole.

“Prefigurare il futuro”, progetto patrocinato tra gli altri da Roma Capitale, Coni, Unindustria Lazio, assume una dimensione nazionale per diffondere su tutto il territorio italiano metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità, applicate con successo dalle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto e coinvolte nell’iniziativa della Fondazione.

L’evento è accreditato dal MIUR per la formazione continua degli insegnanti, dall’Ordine nazionale degli assistenti sociali, dall’Ordine professionale nazionale dei commercialisti. Gli studenti partecipanti riceveranno dei crediti formativi.