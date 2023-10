Il primo e l’ultimo al Teatro If

Il 28 e 29 ottobre 2023 andrà in scena “Il primo e l’ultimo” presso il Teatro If di via Nomentana 1018.

La regia è di Gabriele Planamente con Anna Casella, Antonella Casella, Giovanna Rotondo, Nav Ghotra.

In un ufficio dove regna il terrore due dipendenti un po’ particolari, Elena e Laura, aspettano con ansia la riunione con un’azienda francese per creare una fusione che per loro vorrebbe dire finalmente l’inizio di una nuova vita lavorativa e soprattutto privata. Lo stesso vale per il loro capo, Beatrice, donna rigida e dai modi sgarbati che però sta tramando altro per il futuro delle sue dipendenti. A creare ancora più confusione all’interno di un ufficio già abbastanza caotico e pieno di problemi ci penserà Irene, la nuova stagista, arrivata nel momento più sbagliato e delicato possibile. Infatti con il suo atteggiamento calmo e rilassato, e il suo modo unico di vedere la vita e le persone, creerà le premesse per un nuovo equilibrio all’interno dell’ufficio che, non senza conflitti o incidenti vari, porterà le nostre 4 protagoniste a fare

scelte rivoluzionarie che mai avrebbero pensato di fare.

Il primo e l’ultimo

Orario: Sabato 28/10/23 ore 21.00, Domenica 29/10/23 ore 17.30

Con: Anna Casella, Antonella Casella, Giovanna Rotondo, Nav Ghotra

Regia di: Gabriele Planamente

Costo biglietto: €15

Teatro IF

Indirizzo: Via Nomentana 1018, 00137 – Roma

E-mail: info@teatroif.it

Tel. 342 6864372

Parcheggio gratuito: Via Gennaro Righelli, 78 (collegato alla struttura

tramite attraversamento pedonale su Via Nomentana)

Il Teatro If

E’ un piccola realtà teatrale di 50 posti a sedere, sito in via Nomentana 1018 (tra San Basilio e Casal Boccone).

In quanto teatro off, è sempre alla ricerca di nuovi modi per promuovere le sue produzioni e raggiungere un pubblico più ampio, dedicandosi a promuovere il talento locale e offrire spettacoli di alta qualità ad un pubblico appassionato e non.