“Il primo miracolo di Gesù bambino e altre giullarate” al Teatro Delia Scala

Un testo da Nobel della Letteratura sabato 13 dicembre alle 18 al Teatro Delia Scala di Bracciano per Frammenti di Sacro, la rassegna di danza, musica e teatro promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano con il contributo della Regione Lazio.

In cartellone lo spettacolo “Il primo miracolo di Gesù bambino e altre giullarate” tratto da “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame. A presentarlo all’attento pubblico del Delia Scala, Tiresia società cooperativa sociale impegnata, tra le altre cose, nel coinvolgimento di ragazzi con difficoltà in progetti teatrali con intenti ricreativi ma anche terapeutici.

Sul palco, ad interpretare il testo, sale Stefano Guerra che, vestendo i panni dell’attore, agirà seguendo le scelte registiche di Adriano D’Amico. Un evento teatrale originale e non scontato da non mancare.

“Portiamo all’attenzione del pubblico di Bracciano un testo scritto da Dario Fo negli anni Settanta – racconta lo stesso Guerra – frutto di un’intensa ricerca sul campo da parte dell’autore e che, ispirandosi alla teologia della liberazione di allora, riscrive e reinterpreta i vangeli a proprio modo. Fu proprio questo testo letterario – aggiunge Guerra – che valse a Fo nel 1997 il Nobel per la Letteratura, ultimo a riceverlo in ordine di tempo tra gli autori italiani. Mi sono approcciato a questo lavoro perché, come recita la motivazione del Nobel ‘seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi’, racconta di integrazione e costituisce un orientamento di vita”.

Per la rassegna ancora una volta un appuntamento teatrale di forte impatto che propone un diverso spaccato sulla sacralità quotidiana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it e su Eventbrite.

