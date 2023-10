Il primo reading nel Metaverso

C. C. - 20 Ottobre 2023

Unendo le persone e le idee si creano cose inaspettate. Oggi 20 ottobre 2023 nel Metaverso creato grazie a Coderblock e con la passione per la letteratura e la poesia degli influencer di La setta dei poeti estinti si svolge il primo reading letterario in uno spazio virtuale ed, in contemporanea, in un luogo fisico, la Libreria Tomo a San Lorenzo, perché il Metaverso non sostituisce la realtà ma la integra.

Se avete voglia di sperimentarlo può collegarsi al link e… arrivederci nel Metaverso.

L’iniziativa nasce in collaborazione con il brand CFC ed i Rome Future Days, le iniziative che la Rome Future Week sta realizzando nella convinzione che sperimentare sia necessario per innovare.