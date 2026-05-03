Il programma del Centro Culturale Gabriella Ferri
L'offerta della settimana si apre all'insegna della convivialità e del gioco intelligente
Un presidio di socialità e cultura nel cuore del quadrante est della Capitale. Il Centro Culturale “G. Ferri” ha svelato il proprio cartellone di appuntamenti per la settimana dal 4 all’8 maggio 2026, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per il quartiere grazie alla doppia accessibilità da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7.
Il programma: tra intrattenimento e utilità sociale
L’offerta della settimana si apre all’insegna della convivialità e del gioco intelligente.
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Lunedì 4 maggio (ore 16.00-19.00): Protagonisti i grandi classici dei giochi da tavolo e di carte. Per gli appassionati di Burraco, o per chi desidera approcciarsi per la prima volta alla disciplina, sarà presente un’insegnante e arbitro ufficiale pronta a svelare segreti e tattiche del gioco.
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Martedì 5 maggio (dalle 17.30): Spazio alla grande cinematografia con il Cineforum. In locandina un pilastro della storia del cinema mondiale: “Roma città aperta”, con l’indimenticabile interpretazione di Anna Magnani.
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Mercoledì 6 maggio (ore 10.00-12.00): Una mattinata dedicata al servizio pubblico con lo Sportello di Facilitazione Digitale. Curato dal Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, il servizio punta ad abbattere il divario tecnologico fornendo assistenza pratica agli anziani del territorio.
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Giovedì 7 maggio (ore 18.00-20.00): Il centro si trasforma in palcoscenico con il “Comico LAB”, un laboratorio intensivo di Teatro Comico pensato per chi vuole mettersi in gioco con l’arte della risata.
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Venerdì 8 maggio (ore 19.00-21.00): Chiusura di settimana in musica con la “KARAOKE NIGHT”, una serata ludica dedicata al canto e alla partecipazione collettiva.
Partecipazione e contatti
In linea con la missione sociale del centro, tutte le attività sono completamente gratuite. Per chi volesse maggiori dettagli o desiderasse riservare un posto, l’organizzazione risponde alla mail info@imprenditoridisogni.com.
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