Il programma del Centro Culturale Gabriella Ferri

Un presidio di socialità e cultura nel cuore del quadrante est della Capitale. Il Centro Culturale “G. Ferri” ha svelato il proprio cartellone di appuntamenti per la settimana dal 4 all’8 maggio 2026, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per il quartiere grazie alla doppia accessibilità da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7.

Il programma: tra intrattenimento e utilità sociale

L’offerta della settimana si apre all’insegna della convivialità e del gioco intelligente.

Lunedì 4 maggio (ore 16.00-19.00) : Protagonisti i grandi classici dei giochi da tavolo e di carte. Per gli appassionati di Burraco , o per chi desidera approcciarsi per la prima volta alla disciplina, sarà presente un’insegnante e arbitro ufficiale pronta a svelare segreti e tattiche del gioco.

Martedì 5 maggio (dalle 17.30) : Spazio alla grande cinematografia con il Cineforum . In locandina un pilastro della storia del cinema mondiale: “Roma città aperta” , con l’indimenticabile interpretazione di Anna Magnani.

Mercoledì 6 maggio (ore 10.00-12.00) : Una mattinata dedicata al servizio pubblico con lo Sportello di Facilitazione Digitale . Curato dal Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, il servizio punta ad abbattere il divario tecnologico fornendo assistenza pratica agli anziani del territorio.

Giovedì 7 maggio (ore 18.00-20.00) : Il centro si trasforma in palcoscenico con il “Comico LAB” , un laboratorio intensivo di Teatro Comico pensato per chi vuole mettersi in gioco con l’arte della risata.

Venerdì 8 maggio (ore 19.00-21.00): Chiusura di settimana in musica con la “KARAOKE NIGHT”, una serata ludica dedicata al canto e alla partecipazione collettiva.

Partecipazione e contatti

In linea con la missione sociale del centro, tutte le attività sono completamente gratuite. Per chi volesse maggiori dettagli o desiderasse riservare un posto, l’organizzazione risponde alla mail info@imprenditoridisogni.com.

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