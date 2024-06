Il programma di piazzale Loriedo (Colli Aniene) dell’Estate Tiburtina

Ecco il programma dell’Estate Tiburtina previsto per il parco di piazzale Loriedo a Colli Aniene. I primi eventi saranno concentrati in tre giorni che vanno dal 30 agosto al primo settembre. Si comincia il 30 agosto alle 21,00 con lo spettacolo Afro Music a cura della Slimmer Big Band. Il giorno dopo, 31 agosto sempre allo stesso orario, si proseguirà con Queen Tribute Concert della Mamma Mia Band. Per finire, il 1° di settembre, verrà esibito il Concorso Musicale Giovanile Invoice Music Award.

Ulteriori due eventi sono programmati per il 20 settembre alle 21,00 con all’Opera con Puccini “Centenario di Giacomo Puccini” e il 21 settembre sempre allo stesso orario con Omaggio a Frank Sinatra a cura dell’ospite internazionale David Marino.

Grazie al sostegno del Municipio 4, l’Associazione IDS Imprenditori di Sogni è pronta a regalare un’estate indimenticabile. Il territorio del tiburtino diventerà il palcoscenico di un festival che celebra la cultura in tutte le sue forme, con eventi che abbracciano musica, teatro, cinema e intrattenimento. Quest’anno si animeranno ben 6 location: Parco Bergamini, Piazza Loriedo, il Giardino della Balena, il Parco del Casale della Torraccia, Piazza Sacco e la splendida Villa Ipazia (Casa del Municipio IV). Ogni serata è un invito a scoprire nuove storie, a lasciarsi incantare da performance straordinarie e a condividere momenti indimenticabili con la comunità.

La cornice, purtroppo, non sarà quella del bellissimo parco che ricordiamo quando a gestirlo era l’esercizio commerciale del Bar Dolce e Salato. Ora, gran parte dell’area è in stato di abbandono, con il locale del bar danneggiato da un incendio e precedentemente vandalizzato da ignoti, il parco oggetto di occupazione da persone senza fissa dimora e le acque della fontana di colore verdastro e potenzialmente nocive alla salute. Ci auguriamo che, prima degli eventi, qualcosa venga sistemato in attesa che Roma Capitale assegni quell’area ad un nuovo gestore che possa riportarla ai fasti di un tempo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.

