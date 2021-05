Il Quirino in Galleria Sciarra

Il Teatro Quirino ripeterà quest’anno, arricchita e allargata, la fortunata stagione di eventi culturali che nel settembre 2020 registrò grande successo nella magnifica cornice della Galleria Sciarra, costruita tra il 1885 e il 1888 dal Principe Maffeo Barberini Colonna di Sciarra. Un autentico capolavoro architettonico firmato da Giulio De Angelis, simbolo del gusto dell’epoca: il grande uso della ghisa, una squisita serie di decorazioni liberty di Giuseppe Cellini che sviluppa un tema avanguardistico per l’epoca: la Glorificazione della Donna. La copertura è in ferro e in vetro.

Quest’anno “Lo spettacolo in galleria”, con il patrocinio dell’ANAC e del Comune di Roma Assessorato alla Crescita Culturale, partendo proprio dalla tematica proposta dalle decorazioni di Cellini, affronterà il nodo della parità di genere, della lotta alla violenza arricchendo il cartellone, che prevede eventi culturali e di intrattenimento, con incontri, conferenze e momenti di riflessione e di divulgazione. Interverranno giornalisti, intellettuali, studiosi e protagonisti del dibattito civile. In questo modo il teatro Quirino intende contribuire, con una precisa scelta civile, all’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo in parallelo la cultura della legalità e del rispetto delle regole come arma contro la violenza di genere e contro tutte le discriminazioni. Il tutto senza perdere di vista la vocazione in questo momento principale del Teatro Quirino, riavvicinare il pubblico allo spettacolo dal vivo in uno spazio sicuro e multifunzionale. La Galleria diventerà un salotto dai tanti volti: spazio per musica dal vivo, per dibattiti e confronti, per interviste a personaggi. Il tutto nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie, del distanziamento e dei protocolli Covid 19

Si tratta di quindici appuntamenti gastronomico culturali dal 5 giugno al 2 ottobre con cadenza settimanale. Ogni appuntamento verrà offerto in abbinamento con una cena durante lo spettacolo, sempre nel rigoroso rispetto delle normative sanitarie.

SERATA INAUGURALE

sabato 5 giugno ore 19 Pino Strabioli dialoga con Veronica Pivetti su “donne e parità di genere”

ore 20 cocktail di benvenuto

ore 21 Monica Guerritore

QUEL CHE SO DI LEI donne prigioniere di amori straordinari

“Quel che so di lei” si ispira a un caso di cronaca nera: il terribile femminicidio di Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel marzo del 1911.

La Guerritore ricostruisce l’ultimo frammento di vita di Giulia Trigona: il lento avanzare lungo il corridoio che la Donna percorre per arrivare alla stanza 8 di un albergaccio dove nel primo pomeriggio di un giorno piovoso di marzo il suo ex amante l’aspetta e dove verrà massacrata da 27 coltellate.

Nella scrittura della Guerritore le porte socchiuse delle 7 stanze che precedono la stanza n. 8 ospitano i momenti fatali, le fragilità sentimentali che hanno deviato la sua vita e verranno evocati con la passione e il furore che solo i personaggi immaginari che abitano il mondo dei sogni hanno. A dare loro corpo e voce saranno (attraverso frammenti di spettacoli o ricordi dell’attrice) i ‘personaggi’ da lei interpretati: Marianne di Scene da un Matrimonio, Liubov Andreevna del Giardino dei Ciliegi, La Lupa, la Signorina Giulia, Emma Bovary, Oriana Fallaci, Carmen.

Ognuno di loro abita una stanza.

stanza 1 il Tradimento

stanza 2 la Perdita dell’infanzia

stanza 3 Eros o Pan

stanza 4 la Caduta

stanza 5 Prede e Predatori

stanza 6 le Donne sgarbate

stanza 7 la Falsa sicurezza

Ognuna di loro racconta le tappe dell’annientamento del sé.

Ognuna di loro dirà quello che la Donna non può più dire.

“Quel che so di lei” (prima edizione Longanesi, seconda e terza edizione TeaLibri)

INFO

prenotazione obbligatoria ANGOLO SCIARRA 06 69424621

o mail food@teatroquirino.it

ingresso e cocktail di benvenuto 30 euro

SPETTACOLI IN GALLERIA

12 giugno D’ACQUA E DI ROSI concerto con Mario Incudine (voce e chitarra)

19 giugno ERMINIO SINNI IN CONCERTO con Erminio Sinni (pianoforte) Paolo Grillo (contrabbasso) Gianluca Capitani (batteria) Marcello Siringano (violino) Alberto Lombardi (chitarra)

26 giugno EMMET RAY MANOUCHE 4ET con Piji (voce, chitarra ritmica) Gian Piero Lo Piccolo (clarinetto) Egidio Marchitelli (chitarra solista) Francesco Saverio Capo (contrabbasso) e la partecipazione di Simone Colombari (voce recitante)

3 luglio CAROSONE 100! concerto jazz con Lorenzo Hengeller (pianoforte e voce)

10 luglio PIERO MAZZOCCHETTI TONIGHT con Piero Mazzocchetti (voce) Francesco Mammola (mandolino) Perluigi Santullo (pianoforte)

17 luglio SONORITÀ ARGENTINE TRA TANGO E FOLKLORE esibizione di Tango e musica dal vivo

18 luglio (domenica) COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI Nicoletta Della Corte canta Conte e De Andrè

24 luglio A CENA COL BELCANTO concerto lirico con Costanza Fontana (soprano) Francesco Lucii (tenore) Mirco Roverelli (pianoforte)

31 luglio AMICO FRAGILE concerto Francesco Centarrì (voce) Salvo Beffumo (contrabbasso) Luccio Nicolosi (pianoforte) Alessandro Borgia (batteria) e Simona Sciacca (voce)

4 settembre L’INCANTO DEI SOGNI concerto lirico con Francesca Salvatorelli (soprano) Matteo Mezzaro (tenore) Mirco Roverelli (pianoforte)

11 settembre FRANCESCO CENTARRÌ QUARTET concerto con Francesco Centarrì (voce) Luccio Nicolosi (pianoforte) Salvo Beffumo (contrabbasso) Alessandro Borgia (batteria)

18 settembre JUMPIN’ UP concerto swing con Tony Marino (voce) Giuseppe Montalbano (chitarra) Peppe Falzone (batteria) Andrea Di Fiore (contrabbasso) Carmelo Sacco (sax tenore) Michele Mazzola (sax baritono) Nicola Genualdi (tromba) Giuseppe Vasapolli (pianoforte)

25 settembre CHI MI MANCA SEI TU omaggio a Rino Gaetano con Marco Morandi e Claudia Campagnola. Scritto e diretto da Toni Fornari

2 ottobre IL BIANCO E IL NERO dal Ragtime di Joplin alle prime incisioni di “Jass” concerto jazz con l’Alexander’s Ragtime Band di Alessandro Panatteri

INFO

Inizio serata ore 20

prenotazione obbligatoria ANGOLO SCIARRA 06 69424621 o mail food@teatroquirino.it

cena più spettacolo 55 euro

www.teatroquirino.it