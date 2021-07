Il Quirino in Galleria Sciarra a Cena col Belcanto

Roma Opera Campus presenta il concerto lirico “A cena col Belcanto”, con musiche di V. Bellini, G. Donizetti e loro contemporanei, interpretate da Costanza Fontana (soprano) Francesco Lucii (tenore) Mirco Roverelli al pianoforte. L’eleganza della Galleria Sciarra e l’accuratezza della proposta gastronomica sposano la raffinatezza del canto virtuosistico per un viaggio alla scoperta del belcanto.

Roma Opera Campus è un polo di formazione e produzione operistica che nasce dal desiderio di offrire momenti di alta formazione grazie a nomi eccellenti del panorama lirico internazionale. Organizza eventi allo scopo di diffondere la cultura operistica e supportare gli artisti inserendoli nelle proprie produzioni.

Roma Opera Campus desidera creare sinergie con le realtà, già presenti e consolidate sul territorio nazionale e internazionale, che credono nella necessità di fare rete per promuovere l’opera lirica e il suo studio.

Dal 2020 vive all’interno degli spazi del Teatro Quirino. Da questa sinergia nasce la stagione concertistica in programma da ottobre 2022 e si rafforza il progetto didattico rivolto alle scuole.

Il Teatro Quirino ripete quest’anno, arricchita e allargata, la fortunata stagione di eventi culturali che nel settembre 2020 registrò grande successo nella magnifica cornice della Galleria Sciarra, costruita tra il 1885 e il 1888 dal Principe Maffeo Barberini Colonna di Sciarra. Un autentico capolavoro architettonico firmato da Giulio De Angelis, simbolo del gusto dell’epoca: il grande uso della ghisa, una squisita serie di decorazioni liberty di Giuseppe Cellini che sviluppa un tema avanguardistico per l’epoca: la Glorificazione della Donna. La copertura è in ferro e in vetro.

Quest’anno “Lo spettacolo in galleria”, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla Crescita Culturale e dell’ANAC, partendo proprio dalla tematica proposta dalle decorazioni di Cellini, affronterà il nodo della parità di genere, della lotta alla violenza arricchendo il cartellone, che prevede eventi culturali e di intrattenimento, con incontri, conferenze e momenti di riflessione e di divulgazione. Interverranno giornalisti, intellettuali, studiosi e protagonisti del dibattito civile. In questo modo il teatro Quirino intende contribuire, con una precisa scelta civile, all’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo in parallelo la cultura della legalità e del rispetto delle regole come arma contro la violenza di genere e contro tutte le discriminazioni. Il tutto senza perdere di vista la vocazione in questo momento principale del Teatro Quirino, riavvicinare il pubblico allo spettacolo dal vivo in uno spazio sicuro e multifunzionale. La Galleria diventerà un salotto dai tanti volti: spazio per musica dal vivo, per dibattiti e confronti, per interviste a personaggi. Il tutto nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie, del distanziamento e dei protocolli Covid 19

INFO

06 69424621

food@teatroquirino.it

www.teatroquirino.it