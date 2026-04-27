Il ricordo di Giuseppe Cassieri dopo Roma anche nella sua Rodi Garganico

Dopo il ricordo il 22 aprile 2026 in un convegno alla Biblioteca Nazionale di Roma Giuseppe Cassieri, a 100 anni dalla nascita, verrà celebrato a Rodi Garganico, dov’è nato nel 1926.

Nella locandina il programma del Convegno rodiano

Giuseppe Cassieri

Nato il 23 gennaio 1926 a Rodi Garganico, scrittore e giornalista, è stato forse il più prolifico saggista-romanziere italiano, senz’altro un protagonista del nostro secondo Novecento.

La sua vena letteraria che ha trovato espressione con il romanzo giovanile Aria cupa (1952), è andata avanti senza soluzione di continuità, interrotta soltanto dalla morte che lo ha portato via il 31 ottobre 2008.

Tra le sue numerose sue opere sono ragguardevoli I delfini sulle tombe (1958); La cocuzza (1960), poi diventato uno sceneggiato televisivo con Gastone Moschin e Il calcinaccio (1962).

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Un ricordo di Cassieri a Gargano Letterature nel 2009

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