Il ricordo di Giuseppe Cassieri dopo Roma anche nella sua Rodi Garganico
In occasione del Centenario della sua nascita un convegno celebrativo nella sua città natale il 12 maggio prossimo
Dopo il ricordo il 22 aprile 2026 in un convegno alla Biblioteca Nazionale di Roma Giuseppe Cassieri, a 100 anni dalla nascita, verrà celebrato a Rodi Garganico, dov’è nato nel 1926.
Nella locandina il programma del Convegno rodiano
Giuseppe Cassieri
Nato il 23 gennaio 1926 a Rodi Garganico, scrittore e giornalista, è stato forse il più prolifico saggista-romanziere italiano, senz’altro un protagonista del nostro secondo Novecento.
La sua vena letteraria che ha trovato espressione con il romanzo giovanile Aria cupa (1952), è andata avanti senza soluzione di continuità, interrotta soltanto dalla morte che lo ha portato via il 31 ottobre 2008.
Tra le sue numerose sue opere sono ragguardevoli I delfini sulle tombe (1958); La cocuzza (1960), poi diventato uno sceneggiato televisivo con Gastone Moschin e Il calcinaccio (1962).
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Un ricordo di Cassieri a Gargano Letterature nel 2009
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