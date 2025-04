Il romanesco, lingua di Roma, nei sonetti di Giuseppe Gioachino Belli

Lunedì 14 aprile a Ladispoli al Circolo Chaplin la sala era piena per assistere alla recitazione dei sonetti di Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863).



Una lettura amabilmente condotta e commentata da Marcello Teodonio e Elio De Michele e sapientemente eseguita da Marzia D’Anella e Osvaldo Bellotto.



L’incontro è stato ospitato dal Circolo Chaplin grazie al contributo del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, fondato nel 1994 per promuovere la conoscenza di Belli e del dialetto romanesco.



Durante l’evento sono stati interpretati alcuni sonetti scelti tra i 2200 scritti dal poeta romano, che ritraggono con ironia e realismo la vita quotidiana, le miserie, la corruzione e l’ipocrisia della Roma ottocentesca, sotto il dominio dello Stato Pontificio.



Il Circolo Chaplin APS Resistenza Culturale è un’Associazione dedicata alla promozione e all’organizzazione di attività ricreative e iniziative culturali senza fini di lucro, con sede in via Duca degli Abruzzi, 97 – Ladispoli (Rm)

Per i prossimi eventi vedi: https://aps.circolochaplin.org/aprile-2025

