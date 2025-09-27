Il San Camillo per la salute del cuore

In occasione della Giornata mondiale del Cuore (29 settembre), Fondazione Onda dedica la settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2025 alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari.

L’A.O. San Camillo Forlanini aderisce all’iniziativa offrendo consulenze telefoniche su infarto cardiaco e patologie valvolari il 29 e 30 settembre e l’1 e 2 ottobre, dalle 10 alle 12, al numero 06 58705344.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte al mondo e in Italia sono responsabili del 35,8% dei decessi.

Ancora oggi si pensa erroneamente che colpiscano soprattutto gli uomini, mentre dopo la menopausa le donne risultano ancora più a rischio, spesso con sintomi meno evidenti.

Fondamentali restano prevenzione e diagnosi precoce, specie in presenza di fattori come fumo, ipertensione, colesterolo alto, diabete, sedentarietà e stress.

