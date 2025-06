Il serpente in parrocchia

Ho capito come mai Adamo ed Eva non chiesero aiuto, quando si presentò loro davanti il serpente. Il Paradiso terrestre doveva trovarsi in Italia.

Stamattina mi chiamano perché c‘è un serpente tra le piante del sagrato davanti alla Chiesa. Che fare?

Chiamo i Vigili del Fuoco al 115. Rispondono subito, ma mi dicono che non è di loro competenza e di chiamare la Forestale.

Chiamo allora al 1515. Dicono che loro non intervengono, che ce ne sono tanti di serpenti per Roma e tanto se ne vanno via da soli. Spiego che si tratta di una parrocchia, di un luogo di passaggio e, a parte che non saprei dire se sia pericoloso o meno, qualcuno potrebbe comunque spaventarsi. Ribadisce che non verranno in ogni caso.

Richiamo i Vigili del Fuoco al 115, ma neanche loro verranno e se voglio posso provare col numero di emergenza dei vigili urbani.

Chiamo lo 0667691, è un numero di emergenza, immagino che serva anche a denunciare reati in corso. Avrei voluto informarvi di quanto mi avrebbero detto, ma al momento sono in attesa da più di un’ora e non so quanto ancora durerà questa attesa.

Se il serpente dovesse causare spavento o mordere una persona, qualcuno saprebbe indicarmi a quale ufficio rivolgermi per mandarli tutti… in un qualche paradiso terrestre?

