Roma come non si era mai vista. È questa l’atmosfera che emerge dalla mostra fotografica “Il silenzio del lockdown – Roma al tempo del Covid”, con gli scatti di Francesco Toiati, in esposizione presso Spazio5 (Via Crescenzio 99 D, Roma) dal 20 marzo al 3 aprile 2025.

Durante i mesi più duri della pandemia, Roma si è trasformata in un luogo inedito, privo della sua consueta vitalità. Dall’alto di un elicottero delle Forze dell’Ordine, Toiati ha catturato immagini impressionanti: Piazza di Spagna senza turisti, Via Sistina deserta, il Colosseo immerso in un silenzio irreale. Ma il reportage non si ferma alle vedute aeree: anche dalla strada, in sella a uno scooter, il fotografo ha documentato il volto spettrale della città, con strade senza traffico, gabbiani padroni delle piazze e clochard abbandonati a loro stessi.

Questa raccolta di immagini, pubblicata anche su Il Messaggero, diventa ora una mostra che restituisce la memoria visiva di un periodo storico senza precedenti. L’inaugurazione della mostra, realizzata con il supporto di Quinta Dimensione APS e Identità Fotografiche, si terrà giovedì 20 marzo alle ore 18:00, con ingresso gratuito e libero.

Fotoreporter dal 1984, Toiati ha raccontato alcuni dei momenti più importanti della storia recente, dalla guerra in Jugoslavia ai terremoti italiani. Durante il lockdown, ha testimoniato con la sua macchina fotografica una Roma sospesa tra paura e speranza.

Dove: Spazio5 – Via Crescenzio 99 D, Roma

Quando: dal 20 marzo al 3 aprile 2025

Orari: lunedì-sabato, 16:00 – 20:00

Info: press@identitafotografiche.it

