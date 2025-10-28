Il V Municipio per il 50° anniversario della morte di Pasolini

Dopo quelli programmati e realizzati a partire dalla primavera dell’anno in corso (la mostra fotografica “Pasolini fuori scena”, la presentazione del volume “Pasolini, una vita straordinaria”, le visite e le passeggiate sui luoghi di Pasolini con gli studenti dei licei Kant, Visconti, Benedetto da Norcia, la collaborazione agli eventi promossi dalle Biblioteche “Cittadini del mondo” e “Fabrizio Giovenale”), dal 30 ottobre al 4 novembre si svolgeranno le seguenti iniziative:

30-31 ottobre: ripulitura e restauro della Stele dedicata a Pasolini in piazza Eratostene;

30 ottobre, ore 18,00: spettacolo “Pasolini e la musica”, in Casa delle culture e delle generazioni (via Isidoro di Carace ang. Piazza Eratostene, Pigneto), con le canzoni di Pasolini;

3 novembre, ore 17,00: Spettacolo teatrale “Doppio Boom: Pasolini”, di e con Ulderico PESCE, nella Casa della Cultura “Silvio Di Francia”, via Casilina 665 (Villa De Santis);

4 novembre, ore 16,30: installazione e scoprimento Targa per il restauro della Stele (opera di Laura Cristinzio) dedicata a Pasolini in piazza Eratostene, alla presenza del presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

