Il V Municipio premia i “Custodi del tempo”: i mercati e le persone che li animano

Mercoledì 22 ottobre presso la Casa della Cultura in via Casilina 665 il presidente del V Municipio Mauro caliste e l’assessore al Commercio Marco Ricci hanno premiato l’impegno e la professionalità di coloro che hanno compiuto 25-50 e 75 anni al servizio della comunità nei mercati municipali.

Sono 58 esercenti, alcuni dal 1949, che offrono qualità e cura. Monica Paba e la Rete di Imprese Castani ha collaborato a questa iniziativa.

“I mercati – ha affermato il presidente municipale Mauro Caliste – sono luoghi della tradizione romana e soprattutto di aggregazione per i cittadini di ogni quartiere del Municipio e per questo li abbiamo voluti premiare”.

