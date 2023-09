Il Viaggio. Capolavori senza tempo raccontati con parole, immagini e musiche

Tre appuntamenti aperti a tutti e a tutte, incontri di 1 ora per raccontare, con parole, immagini e musiche, capolavori senza tempo che hanno come fil rouge il Viaggio.

Da un’idea di Antonello Dionisi giunta alla quarta edizione, il 16 ottobre verrà rappresentato On the Road di Jack Kerouac, il 20 novembre Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne per concludere il 18 dicembre con Morimondo di Paolo Rumiz.

Autori diversi tra di loro come stili, storie ed epoche, ma anche come territori di ambientazione delle proprie opere.

Viaggi nel tempo quelli proposti che iniziano dal far west americano passando per l’India fino a concludersi sulle rive del Po con un autore contemporaneo come Rumiz. Dal beat all’inglese più romantico fino alla narrativa giornalistica, i reading sono arricchiti da spunti musicali e cinematografici che fanno del racconto in sala un viaggio vero e proprio.

Nelle intenzioni dell’ideatore non c’è una lettura scolastica di un brano, ma una vera e propria rappresentazione che attraversa i confini letterari e arriva dove solo musica e cinema possono osare.

I reading si terranno nel teatro della Cicogna, via della cicogna 2 – Torre Maura.

Apertura porte h 18:15.

Inizio ore 18:30.

Ingresso libero.