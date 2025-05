Illuminazione Pubblica, Caliste – Lostia: “approvata delibera della Giunta Capitolina, al Municipio V il 10% dei fondi”

La Giunta Capitolina ha approvato la delibera relativa agli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica, a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio Capitolino nell’estate scorsa.

L’investimento complessivo ammonta a 40 milioni di euro, di cui circa il 10% è destinato al Municipio V, accogliendo le richieste avanzate anche dalle forze dell’ordine che quotidianamente collaborano con il territorio per garantire la sicurezza di cittadine e cittadini.

I lavori prevedono sia nuove installazioni sia l’ammodernamento degli impianti già esistenti, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più sicuri e vivibili, soprattutto nelle ore serali.

“Finalmente ripartiamo dalle esigenze delle persone” ha dichiarato il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste ”Con questi interventi riusciremo a garantire maggiore sicurezza a chi vive quotidianamente gli spazi pubblici del nostro territorio.

Un plauso all’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e a tutta la Giunta Capitolina, per il coordinamento efficace delle richieste provenienti dai Municipi e per l’attenzione dimostrata ai bisogni del territorio”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessora Maura Lostia:“È un’opera su cui abbiamo lavorato con impegno perché crediamo che spazi ben illuminati siano anche spazi più accoglienti, sicuri e inclusivi. Un passo concreto verso una città più attenta alle esigenze reali di chi la vive.”

