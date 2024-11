Al via Immaginando Immagina, il nuovo progetto che segna un percorso di riflessione e preparazione verso il prossimo Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, IMMAGINA.

Un’iniziativa che coinvolge i partner del progetto – l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, il Museo delle Civiltà, i Teatri in Comune (Teatro Villa Pamphilj, Teatro del Lido di Ostia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca) e il Teatro Verde – con l’obiettivo di immaginare insieme il futuro del Festival, ma anche di stimolare ulteriori attività legate e ispirate dal Teatro di Figura.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, si apre al pubblico con una serie di appuntamenti esclusivi dietro le quinte per esplorare la storia, le tecniche e i valori del Teatro di Figura, mettendo in luce la ricchezza dei saperi e delle tradizioni che lo caratterizzano.

Il progetto si articolerà in cinque appuntamenti che si terranno mensilmente a partire dalla fine di novembre nelle diverse sedi romane dei partner.

Ogni incontro, in cui pubblico è invitato a partecipare contribuendo con le proprie riflessioni e domande, si concentrerà su tematiche legate al Teatro di Figura attraverso presentazioni, discussioni, performance e laboratori, creando una sinergia tra le diverse competenze coinvolte e rendendo la proposta di quest’anno un’opportunità unica di crescita collettiva.

Immaginando Immagina avrà anche un forte legame con le scuole romane. Nell’ambito del progetto “Mappa della Città Educante Edizione 2024/2025” promosso dall’Assessorato alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, sono stati organizzati due percorsi didattici sul Teatro di Figura: uno destinato alla scuola primaria e l’altro rivolto agli studenti impegnati in PCTO. Entrambi si concluderanno con il coinvolgimento attivo degli alunni durante il Festival, a maggio 2025.

Immaginando Immagina prenderà il via con il primo incontro il 28 novembre 2024 alle ore 9:30 presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (Piazza Guglielmo Marconi 10, Roma).

Dopo i saluti istituzionali, sarà Alfonso Cipolla, presidente di UNIMA Italia e Direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, a introdurre la discussione con una riflessione sulla storia del Teatro di Figura, dalla sua nascita alla sua evoluzione fino alle potenzialità contemporanee.

A seguire, i partner approfondiranno diverse tematiche attraverso il patrimonio immateriale (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale), il patrimonio materiale (Museo delle Civiltà), e lo spettacolo dal vivo (Teatri in Comune). Il programma si concluderà con una tavola rotonda, un momento di discussione e confronto per stimolare un dialogo costruttivo e una progettualità condivisa.

Nel 2025 il Festival Internazionale del Teatro di Figura IMMAGINA giungerà alla sua V edizione, che si terrà dall’8 all’11 maggio. Il Festival, con la sua formula diffusa, si sviluppa attraverso teatri, musei e spazi pubblici in tutta Roma, dalle aree centrali alle periferie, offrendo una varietà di iniziative: spettacoli, laboratori, mostre, incontri e attività didattiche e di ricerca.

Con il patrocinio di UNIMA Italia, il Festival, nelle precedenti occasioni, ha presentato 40 spettacoli, con numerose repliche, e ha accolto compagnie provenienti da tutto il mondo, tra cui Argentina, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Turchia e altri paesi.

Il Festival si distingue per la continua crescita dei partner coinvolti, tra cui il Teatro Villa Pamphilj, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Teatro del Lido e il Teatro Verde, oltre a due importanti istituzioni pubbliche: il Museo delle Civiltà e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura.

La selezione degli spettacoli avviene tramite una call pubblica internazionale che porta le migliori creazioni di Teatro di Figura a raggiungere anche territori periferici, offrendo al pubblico esperienze culturali innovative. Il programma bilancia nuove creazioni e artisti consolidati, favorendo il confronto tra generazioni. Accanto agli spettacoli, il Festival include incontri e mostre per celebrare la storia del Teatro di Figura, focalizzandosi sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Teatro del Lido di Ostia, il Teatro Villa Pamphilj, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Teatro Tor Bella Monaca sono parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura. IMMAGINA è realizzato con il patrocinio di UNIMA Italia Unione Internazionale della Marionetta.

Per informazioni sul programma completo, prenotazioni e dettagli sugli eventi, si invita a visitare i canali social del Festival:

https://www.facebook.com/immaginafestival2022/

https://www.instagram.com/immaginafestival/

Immaginando Immagina 28 novembre 2024 dalle ore 9:30 – ingresso gratuito.

Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale – Museo delle Civiltà. Piazza Guglielmo Marconi, 8 | 00144 Roma tel 06.5926148

