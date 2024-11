Impianto Rocca Cencia, vertice in Campidoglio

Si è svolto in Campidoglio un incontro sull’impianto di Rocca Cencia tra il Sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, dall’Assessora all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, dal Presidente e dal Direttore Generale di Ama Bruno Manzi e Alessandro Filippi, e il Presidente del VI Municipio Nicola Franco, accompagnato dal Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dal Consigliere Capitolino Giovanni Quarzo.

Il Sindaco ha ribadito le azioni intraprese su Rocca Cencia, dalla chiusura del Tmb dello scorso anno fino al superamento del vecchio progetto di revamping.

Ha inoltre ribadito le intenzioni dell’Amministrazione di non aumentare in alcun modo la quantità di rifiuti in ingresso a Rocca Cencia nell’anno del Giubileo, rispettando, come sempre, i limiti previsti.

Inoltre, in attesa della trasformazione dell’impianto di Ama da Tm a sito di trasferenza, entro il mese di gennaio è prevista la fine dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto con nuovi portoni e nebulizzatori che limiteranno i miasmi che oggi infastidiscono la cittadinanza.

Tutti i partecipanti hanno condiviso l’opportunità di organizzare nelle prossime settimane un incontro in Municipio con i cittadini e i comitati per raccontare questi aggiornamenti sull’impianto di Rocca Cencia e condividere un cronoprogramma dettagliato delle azioni di miglioramento del sito.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.