Impresa del Certosa che conquista la finale playoff nazionale

La squadra più rappresentativa del nostro quartiere, il Certosa di mister Russo, ha compiuto una storica impresa ed è ora ad un passo dalla serie D.

Nel doppio confronto con il Fiorenzuola (società che ha militato anche nei professionisti fino a pochi anni fa), hanno rifilato due sconfitte (1-0 e 1-2) ad una squadra tosta, formata da diversi atleti ex professionisti e di grandi doti di stazza atletica.

Eppure i neroverdi di via di Centocelle hanno avuto la meglio per indubbie qualità tecniche, che unite ad una sana gagliardia hanno consentito di ribaltare i pronostici della vigilia.

Anche l’ultima trasferta in Emilia è stata superata a pieni voti, nonostante l’infortunio all’ultimo del giocatore più tecnico Di Domenicantonio, con reti di Vendemmia e Cannizzo, che potevano essere più numerose con diversi contropiedi vanificati per un soffio.

Ora per l’ultimo step, c’è un altro avversario da prendere con le molle: si tratta dei trentini del Levico Terme con i quali è previsto il doppio confronto, prima in Trentino e poi in casa a Roma il 14 giugno 2026, sperando che tutto il quartiere, (ma anche tutta Roma, visto che è l’unica rappresentante del Lazio) venga a sostenere il Certosa per quella data.

Sarebbe una svolta storica per la società del V municipio ed un meritatissimo traguardo avendo il Certosa fatto tutti la trafila del calcio dilettantistico partendo dalla III categoria.

Speriamo che l’appello di “Abitare a Roma” venga raccolto, e una squadra non solo del territorio, ma anche regionale, possa ritrovarsi in un campionato nazionale: un enorme soddisfazione per la società e per il prestigio del quartiere Centocelle!

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