Impresa del Certosa che conquista la finale playoff nazionale
Vendemmia e Cannizzo regalano all'undici di Russo l’ultimo turno in vista della Serie D. Quartiere di Centocelle in festa
La squadra più rappresentativa del nostro quartiere, il Certosa di mister Russo, ha compiuto una storica impresa ed è ora ad un passo dalla serie D.
Nel doppio confronto con il Fiorenzuola (società che ha militato anche nei professionisti fino a pochi anni fa), hanno rifilato due sconfitte (1-0 e 1-2) ad una squadra tosta, formata da diversi atleti ex professionisti e di grandi doti di stazza atletica.
Eppure i neroverdi di via di Centocelle hanno avuto la meglio per indubbie qualità tecniche, che unite ad una sana gagliardia hanno consentito di ribaltare i pronostici della vigilia.
Anche l’ultima trasferta in Emilia è stata superata a pieni voti, nonostante l’infortunio all’ultimo del giocatore più tecnico Di Domenicantonio, con reti di Vendemmia e Cannizzo, che potevano essere più numerose con diversi contropiedi vanificati per un soffio.
Ora per l’ultimo step, c’è un altro avversario da prendere con le molle: si tratta dei trentini del Levico Terme con i quali è previsto il doppio confronto, prima in Trentino e poi in casa a Roma il 14 giugno 2026, sperando che tutto il quartiere, (ma anche tutta Roma, visto che è l’unica rappresentante del Lazio) venga a sostenere il Certosa per quella data.
Sarebbe una svolta storica per la società del V municipio ed un meritatissimo traguardo avendo il Certosa fatto tutti la trafila del calcio dilettantistico partendo dalla III categoria.
Speriamo che l’appello di “Abitare a Roma” venga raccolto, e una squadra non solo del territorio, ma anche regionale, possa ritrovarsi in un campionato nazionale: un enorme soddisfazione per la società e per il prestigio del quartiere Centocelle!
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