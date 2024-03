“Impressionisti. L’alba della modernità”: a 150 anni della nascita del movimento

Il Museo Storico della Fanteria, dal 30 marzo al 28 luglio 2024, ospiterà la mostra “Impressionisti. L’alba della modernità” con l’intento di rendere omaggio a questo innovativo movimento artistico, in occasione della celebrazione del 150esimo anniversario della sua nascita.

Il percorso espositivo, curato da Vincenzo Sanfo in collaborazione con Vittorio Sgarbi, è suddiviso in tre sezioni: “Da Ingres a L’École de Barbizon, i fermenti dell’Impressionismo”, “L’Impressionismo” e “L’eredità dell’Impressionismo”. In esposizione una selezione di circa 200 opere prese in prestito da collezioni private che comprendono: dipinti, disegni, sculture, ceramiche ed incisioni.

La mostra intende ripercorrere la storia di questa corrente artistica – fiorita in Francia nella seconda metà dell’Ottocento – esponendo le opere di ben 66 artisti, tra cui spiccano i nomi di: Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Gauguin e Pissarro; fino ad arrivare ai celebri nomi del post- Impressionismo come Toulouse Lautrec, Permeke, Derain, Dufy e Vlaminck.

Gli impressionisti si presentarono formalmente al grande pubblico il 15 aprile del 1874, in occasione della loro prima esposizione collettiva che fu allestita nello studio del fotografo Nadar a Parigi, alla quale seguirono poi altre sette mostre ufficiali.

Molti di loro furono affascinati dalle nuove tecniche che furono introdotte all’epoca, nel campo del disegno, della stampa e dell’incisione. È il caso della cosiddetta litografia, vale a dire un genere tipografico che affonda le sue radici nell’arte giapponese e si avvale dell’ausilio di matrici, come ad esempio blocchi di legno, per realizzare in serie numerose copie di una stessa immagine.

Tante le litografie in esposizione, tra cui segnaliamo: “La maison du doctor Gachet” di Cézanne, “L’homme à la pipe” di Van Gogh, “Il ritratto” di Berthe Morisot, il “Bar aux Folies-Bergère” di Manet, “La loge” di Renoir e le celebri ballerine di Degas. Sempre su questo versante, troviamo un’acquaforte di Pablo Picasso del 1968 che rappresenta un tributo agli artisti Degas e Desbouti. In questo caso, si fa riferimento ad una particolare tecnica di incisione che permette all’artista di riprodurre il disegno direttamente su una lastra metallica.

Inoltre, il progetto espositivo è arricchito da una collezione di reperti storici (come libri, lettere, fotografie ed abiti) che risalgono al periodo in cui si affermò il movimento impressionista.



“Impressionisti. L’alba della modernità”

QUANDO: dal 30 marzo al 28 luglio 2024;

dal 30 marzo al 28 luglio 2024; DOVE: Museo Storico della Fanteria – piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 9;

Museo Storico della Fanteria – piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 9; ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30 – sabato e domenica dalle ore 09:30 alle ore 20:30. Ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30 – sabato e domenica dalle ore 09:30 alle ore 20:30. Ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura; CONTATTI: www.navigaresrl.com/mostra/impressionisti

