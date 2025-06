In auto crack, cocaina e 600 euro in contanti. Arrestati

Una notte apparentemente tranquilla, si è trasformata in un blitz antidroga. A finire in manette due volti noti alle forze dell’ordine: un 19enne originario del Marocco e una 33enne colombiana.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma li hanno fermati in via Lorenzo il Magnifico, a due passi da piazza Bologna, dopo aver notato movimenti sospetti all’interno dell’auto su cui viaggiavano.

Il controllo, iniziato come una semplice verifica, ha preso subito una piega diversa. L’atteggiamento nervoso della coppia ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire l’ispezione del veicolo.

Ed è proprio nella plancia dell’auto che è emersa la verità: 12 dosi di cocaina, 14 involucri di crack e 600 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Droga e soldi erano ben nascosti, ma non abbastanza da sfuggire all’occhio esperto dei carabinieri. I due sono stati immediatamente arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Accompagnati presso le aule di Piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

