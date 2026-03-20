In due sul monopattino e senza casco: fermati dai vigili, nascondevano 800 grammi di droga

Viaggiavano insieme sullo stesso monopattino elettrico, senza casco e in piena violazione delle norme stradali. Un controllo di routine si è però trasformato in un intervento ben più rilevante per la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha scoperto un’attività di spaccio nascosta dietro quella corsa notturna.

È accaduto poco dopo la mezzanotte in via delle Medaglie d’Oro, nei pressi di piazzale degli Eroi, dove gli agenti del I Gruppo Prati hanno fermato due giovani, un 17enne e un 19enne, inizialmente solo per l’infrazione al codice della strada.

Fin dai primi accertamenti, però, qualcosa non ha convinto i caschi bianchi: i due ragazzi si sono mostrati nervosi, poco collaborativi e reticenti nel fornire i documenti. Un atteggiamento sospetto, accompagnato da un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti, che ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo.

Alla richiesta di eventuale droga in loro possesso, il minorenne, alla guida del monopattino, ha ammesso di detenere una modica quantità per uso personale. Per lui è scattata la segnalazione al Prefetto, oltre alla sanzione amministrativa.

Ben più grave la posizione del 19enne. Durante la perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, quasi mille euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione: elementi che hanno fatto subito ipotizzare un’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nella sua abitazione, in zona San Pietro, dove gli agenti hanno scoperto un vero e proprio nascondiglio. All’interno di una bocchetta dell’aria condizionata, in una stanza soppalcata, erano occultati altri 600 grammi di hashish.

Nello stesso appartamento sono stati rinvenuti ulteriori contanti, un secondo bilancino di precisione e un coltello utilizzato per il taglio della sostanza.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre per il 19enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria nel corso del rito direttissimo.

Un controllo nato per una semplice infrazione si è così trasformato nell’ennesimo colpo allo spaccio nelle strade della Capitale.

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