In fiamme il centro di raccolta Ama di Vigne Nuove

L’allarme è scattato nel giro di pochi minuti, quando nella serata di ieri una colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi dall’area di raccolta rifiuti, ben visibile anche dalle abitazioni di zona Nuovo Salario. Una scena che ha fatto temere il peggio e che ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.

Le squadre, giunte sul posto in tempi rapidi, sono riuscite a circoscrivere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ai macchinari pesanti e agli uffici amministrativi del sito.

Il centro di raccolta, punto di riferimento fondamentale per il conferimento dei rifiuti ingombranti nel III Municipio, è ora al centro delle indagini.

L’impianto è dotato di un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e proprio dalle immagini registrate potrebbero arrivare risposte decisive sull’origine del rogo.

Tecnici AMA e forze dell’ordine stanno analizzando i filmati per stabilire se l’incendio sia stato causato da un fenomeno di autocombustione — ipotesi non rara in presenza di materiali chimici o batterie al litio conferite in modo improprio — oppure se dietro l’episodio ci sia un atto vandalico.

Al momento nessuna pista viene esclusa: sarà la dinamica dell’innesco a chiarire se qualcuno si sia introdotto nell’area dopo l’orario di chiusura.

Nel frattempo, per i residenti del Municipio III si prospettano alcuni giorni di disagi. AMA ha comunicato la chiusura temporanea del sito per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di messa in sicurezza.

Sarà inoltre necessario valutare l’entità dei danni, in particolare per verificare se il calore sprigionato dall’incendio abbia compromesso la stabilità dei container o del suolo.

Per limitare i disservizi, l’azienda invita i cittadini a rivolgersi ai centri di raccolta limitrofi, come quello di via dei Prati Fiscali, oppure a prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti.

«L’area è ora sotto controllo e nessun dipendente è rimasto coinvolto», ha fatto sapere AMA in una nota ufficiale. «Saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incendio e definire i tempi di un’eventuale riapertura del sito».

