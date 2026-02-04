Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico In evidenza
In fiamme il centro di raccolta Ama di Vigne Nuove

Incendio domato dai Vigili del Fuoco nella serata di martedì. Nessun ferito tra il personale. AMA non esclude il dolo

Giordano Rossi - 4 Febbraio 2026

L’allarme è scattato nel giro di pochi minuti, quando nella serata di ieri una colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi dall’area di raccolta rifiuti, ben visibile anche dalle abitazioni di zona Nuovo Salario. Una scena che ha fatto temere il peggio e che ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.

Le squadre, giunte sul posto in tempi rapidi, sono riuscite a circoscrivere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ai macchinari pesanti e agli uffici amministrativi del sito.

Il centro di raccolta, punto di riferimento fondamentale per il conferimento dei rifiuti ingombranti nel III Municipio, è ora al centro delle indagini.

L’impianto è dotato di un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e proprio dalle immagini registrate potrebbero arrivare risposte decisive sull’origine del rogo.

Tecnici AMA e forze dell’ordine stanno analizzando i filmati per stabilire se l’incendio sia stato causato da un fenomeno di autocombustione — ipotesi non rara in presenza di materiali chimici o batterie al litio conferite in modo improprio — oppure se dietro l’episodio ci sia un atto vandalico.

Al momento nessuna pista viene esclusa: sarà la dinamica dell’innesco a chiarire se qualcuno si sia introdotto nell’area dopo l’orario di chiusura.

Nel frattempo, per i residenti del Municipio III si prospettano alcuni giorni di disagi. AMA ha comunicato la chiusura temporanea del sito per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di messa in sicurezza.

Sarà inoltre necessario valutare l’entità dei danni, in particolare per verificare se il calore sprigionato dall’incendio abbia compromesso la stabilità dei container o del suolo.

Per limitare i disservizi, l’azienda invita i cittadini a rivolgersi ai centri di raccolta limitrofi, come quello di via dei Prati Fiscali, oppure a prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti.

«L’area è ora sotto controllo e nessun dipendente è rimasto coinvolto», ha fatto sapere AMA in una nota ufficiale. «Saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incendio e definire i tempi di un’eventuale riapertura del sito».

