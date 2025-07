In fuga da Aprilia a Trigoria: sfreccia per un’ora, bloccato tra gli spari

Paura a Trigoria, alla periferia sud di Roma. Intorno alle 3:30 del mattino della scorsa notte, un uomo residente ad Aprilia ha ignorato l’alt dei carabinieri e dato il via a un inseguimento ad alta velocità, culminato solo dopo quasi un’ora e diversi spari intimidatori.

L’uomo, a bordo di un’auto, ha forzato un doppio posto di blocco dell’Arma e ha iniziato una fuga spericolata lungo le vie del quartiere: via di Trigoria, via Grotte di Penseroni, via Giolito de’ Ferrari, per poi tornare su via di Trigoria, con una condotta di guida estremamente pericolosa.

Inizialmente tallonato dai carabinieri di Aprilia, è stato poi intercettato anche dalle pattuglie di Roma. Per fermarlo, i militari sono stati costretti a esplodere alcuni colpi di pistola, prima in aria, poi mirando agli pneumatici del veicolo.

Alla fine, l’uomo è stato bloccato e preso in consegna dai carabinieri di Aprilia. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Restano ancora da chiarire le ragioni della sua presenza a Trigoria e i motivi della fuga. Non è stato reso noto se l’uomo fosse armato o meno, né le sue generalità. Le indagini sono ancora in corso.

