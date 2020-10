In pochi istanti fa strage di auto a Colli Albani

Follia pura durante la notte a Colli Albani. Decine di migliaia di euro di danni causati in pochi istanti da un uomo incensurato che senza neanche un apparente motivo dopo la mezzanotte ha infranto vetri a 56 auto in sosta in via dei Colli Albani.

Armato di una spranga di ferro ha iniziato a infrangere i vetri delle auto senza fermarsi ai richiami dei residenti increduli.

L’uomo ha gettato a terra la spranga solo all’arrivo dei Carabinieri della stazione Roma Tuscolana che dopo averlo immobilizzato lo hanno portato alla caserma dei Carabinieri di Roma Piazza Dante.

Rimane un mistero cosa lo abbia spinto a un gesto del genere anche perché non è risultato alterato dall’uso di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti.

E’ stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato e minacce.