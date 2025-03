In preda all’alcol semina il panico al pronto soccorso: aggrediti medici e soccorritori

Un pomeriggio di paura al pronto soccorso del Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina.

Ieri, intorno alle 18:30, un giovane russo di 22 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha trasformato l’ospedale in un campo di battaglia, scagliandosi con calci e pugni contro medici e soccorritori del 118.

Dall’ambulanza al pronto soccorso: la furia del 22enne

Tutto è iniziato quando il giovane, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ma appena messo piede al pronto soccorso, ha dato in escandescenze.

Prima si è scagliato contro i sanitari dell’ambulanza che lo avevano assistito, poi ha preso di mira i medici e infermieri che cercavano di calmarlo.

I tentativi di sedarlo con le parole sono stati inutili: il 22enne fuori controllo ha continuato a colpire chiunque provasse a intervenire, trasformando il reparto in una scena di caos e paura.

L’intervento decisivo della polizia

Di fronte alla crescente violenza, è stato necessario l’intervento del poliziotto di servizio all’interno dell’ospedale.

L’agente, con grande prontezza, è riuscito a bloccare e immobilizzare il giovane, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo essere stato fermato, il ragazzo è stato consegnato agli agenti del commissariato di zona, che lo hanno identificato e denunciato per aggressione e lesioni ai danni del personale sanitario.

Un’escalation di violenza negli ospedali

Fortunatamente, nessuno tra medici e soccorritori ha riportato ferite gravi, ma l’episodio accende ancora una volta i riflettori sull’ondata di aggressioni ai danni del personale sanitario, sempre più spesso vittima di episodi di violenza nei pronto soccorso della Capitale.

