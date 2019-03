“In questo mio guscio di favole”. Giorgio Vigolo e il suo tempo di A. Gialloreto

Il 25 marzo 2019, ore 17 incontro alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: “In questo mio guscio di favole”. Giorgio Vigolo e il suo tempo.

Nell’ambito del ciclo Spazi900: letture, incontri, confronti, si terrà presso la Biblioteca la presentazione del volume curato da Andrea Gialloreto “In questo mio guscio di favole”. Giorgio Vigolo e il suo tempo. Il volume accoglie una serie di studi volti a far luce sulla figura di Giorgio Vigolo, autore rimasto ai margini del canone novecentesco, ma di indubbio rilievo sia per la levatura artistica (valutata in queste pagine attraverso una disamina puntuale della sua attività di poeta e prosatore), sia per la peculiare collocazione della sua opera al crocevia di tendenze e indirizzi decisivi per l’impostazione del carattere di una letteratura che sperimenta le opposte tensioni del ritorno alla tradizione e della ricerca di nuove soluzioni espressive. Nei saggi qui presentati, a firma dei più noti specialisti dell’opera del poligrafo romano, sono esplorati tutti i campi nei quali il “genio” vigoliano si è esplicitato, dalla poesia al racconto fantastico, dal poème en prose alle traduzioni, alle note di critica musicale e di esegesi belliana.

Il programma

Saluti

Andrea De Pasquale

Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Interventi

Eleonora Cardinale

Fabio Pierangeli

Saranno presenti il curatore e alcuni autori dei saggi