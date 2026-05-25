“In totale libertà di scelta” al The Forum

Martedì 26 maggio 2026 verrà presentato il libro “In totale libertà di scelta”. L’appuntamento è fissato per le 18:30 al The Forum.

Riflettendo contemporaneamente sull’importanza della vita e della libertà, il libro di Laganà e Lastaria affronta il tema del fine vita.

La complessità dell’argomento richiede un’immersione nelle circostanze: per questo, il libro si articola attraverso una varietà di testimonianze e punti di vista.

Non c’è una risposta giusta e nemmeno una sbagliata: ti invito a un importante momento di riflessione collettiva.

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