Da Giovedì 8 Settembre a Domenica 2 Ottobre 2022, arriva IN VILLA! Festival comunitario di Villa Bonelli Ideato dall’ APS DISAMBIGUA in collaborazione con il chiosco Barrio Bonelli.

Il festival, realizzato grazie al contributo della Fondazione CHARLEMAGNE e all’apporto di molte associazioni di zona tra cui ZIP_Zone, Art Ludik, Magliana Solidale, sarà un susseguirsi di attività, tutte gratuite ed accesso libero, che per quattro settimane, dal giovedì alla domenica, animeranno la bellissima Villa Bonelli. Laboratori artistici, scientifici e sportivi; spettacoli di circo, teatro e bolle di sapone; proiezioni cinematografiche, presentazione di progetti e di corsi annuali sul territorio; giochi della tradizione e da luna park; picnic musicali e aperitivi ludici coloreranno per tutta la durata della rassegna gli spazi verdi della villa.

IN VILLA! È un festival di animazione sociale e culturale, che mette al centro l’importanza della comunità, ideato per valorizzare una villa storica periferica, e rinsaldare legami, evidenziando il grande lavoro delle tante realtà sociali che con il loro apporto molto spesso volontario, vivificano quartieri complessi come Magliana e Portuense, offrendo occasioni di sostegno, mutuo aiuto, creatività ed educazione per le nuove generazioni e per tutta la cittadinanza.

Giovedì 8 Settembre



– Ore 17:00 PARCO DELL’IMMAGINARIO: Potere ai piccoli, un format artistico di giochi e installazioni interattive a cura di Art Ludik, tutti i pomeriggi fino a domenica in cui i bambini avranno la possibilità di sperimentare varie postazioni di gioco creativo che spaziano dalla ostruzione di capanne, esplorazioni della villa, giochi di manipolazione, disegno, riciclo creativo cucito e tanto altro.

Sabato 10 Settembre



– Ore 18:30 Francesco Picciotti/ Divisoperzero metterà in scena lo spettacolo di burattini e narrazioni “Le mani di Efesto”.

Domenica 11 Settembre



– Ore 18:30 l’Ass. Scienza Divertente presenterà “Lo spettacolo dell’acqua” uno spettacolo scientifico e di intrattenimento in cui i bambini saranno coinvolti in divertenti esperimenti che spiegano il ciclo e l’importanza dell’acqua.

Giovedì 15 Settembre



– Ore 17:00 torna il format PARCO DELL’IMMAGINARIO: Potere ai piccoli.

Venerdì 16 Settembre

Weekend di cinema con la rassegna cinematografica “MAGLIANA FILM FESTIVAL” a cura di Anna Coccoli e degli studenti della scuola di cinema Gianmaria Volontè.

– Ore 20:45 sarà raccontato al pubblico il progetto SPAS_ scuola Popolare di Arte di Strada, attraverso la presentazione il libro di poesia “Il rombo dei pensieri” frutto finale del percorso annuale di street poetry per ragazze e ragazzi dal 14 ai 24 anni tenuto da Er Pinto e il cortometraggio Respira, progetto finale del corso di cinema tenuto da Alessandro Marano. La serata di presentazione vedrà la partecipazione straordinaria dell’attrice Silvia D’Amico (A casa tutti bene, Christian, Acqua e Anice…) che leggerà alcune delle poesie scritte dai ragazzi e presenterà il cortometraggio raccontando al pubblico i retroscena del mestiere dell’attore.

– Ore 21.30 proiezione del film “L’ospite” del regista Duccio Chiarini a cui parteciperanno i protagonisti della pellicola Daniele Parisi e Silva D’Amico.

Sabato 17 Settembre



– Ore 10:30 l’Ass. Scienza Divertente proporrà tre laboratori divisi per fasce di età scientifici ed interattivi per far conoscere ai partecipanti i segreti della scienza e della botanica.

– Ore 16:00 torna il format PARCO DELL’IMMAGINARIO: potere ai piccoli.

– Ore 17:00 laboratorio pittorico su sculture di carta pesta giganti “CARTONI ANIMALI” a cura di Ass. Perfareungioco;

– Ore 21:00 proiezione della pellicola “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, film d’animazione diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Domenica 18 Settembre

– Ore 11:00 “l’Orchestra improvvisata” offrirà un laboratorio per grandi e piccini di musica di insieme che sfocerà in un delizioso pic nic musicale.

– Ore 16:00 insieme al format Potere ai piccoli le architette di Interazioni Urbane accoglieranno bambini, ragazzi ed adulti con pArty, un meraviglioso laboratorio di autocostruzione di giochi nel parco.

– Ore 18:00 Cinecorviale offrirà ai bambini dai 6 anni in su un laboratorio di stop motion.

Giovedì 22 e venerdì 23 Settembre

– 17:00 PARCO DELL’IMMAGINARIO: Potere ai piccoli, torna in villa con nuovi ed entusiasmanti laboratori che varieranno ogni volta per permettere ai partecipanti di tornare e non annoiarsi mai!

Sabato 24 Settembre



– Ore 11:00 “la Ludoteca itinerante” di Valerio Bonsegna allestirà decine di giochi di legno della tradizione e giochi interattivi da lui ideati per garantire a tutta la famiglia divertimento condiviso per ore!

– Ore 11:00 la Protezione Civile Arvalia terrà un corso gratuito di disostruzione pediatrica nell’area del chiosco Barrio Bonelli.

– Ore 18:30 Daniele Antonini metterà in scena il suo spettacolo di giocoleria e bolle di sapone giganti, dal titolo Big Babol Circus adatto a tutte le età.

Domenica 25 Settembre



– Ore 11:00 “La Ludoteca itinerante” di Valerio Bonsegna torna con i suoi giochi antichi.

Giovedì 29 Settembre



– Ore 16:30 tornerà il laboratorio pittorico dai due anni in su “CARTONI ANIMALI” a cura di Ass. Perfareungioco.

Venerdì 30 Settembre



– Ore 17 l’Ass. Magliana Solidale presenta il workshop di magia e giochi di prestigio a cura di Andrea Sertieri illusionista di fama internazionale.

Sabato 1 Ottobre



– Ore 10:30 l’Ass. Magliana Solidale riproporrà il workshop di magia e giochi di prestigio a cura di Andrea Sertieri.

– Ore 10:30 mostra mercato di beneficienza a cura dell’Ass. Artavalia in cui esporranno dipinti e opere d’arte.

– Ore 15:00 Gaia Fiorini porta in scena il suo LUNA PARK allestimento DI GIOCHI DA FIERA.

– Ore 17:00 l’Ass. Lampada dei desideri porterà in scena la sua Banda delle percussioni.

– Ore 18:30 spettacolo di circo e giocoleria di strada a cura di Djaco circus- the animal frek show di e con Giacomo di Vona.





Domenica 2 Ottobre il festival si concluderà con i laboratori di scacchi e giochi in Villa

– Ore 11:00 laboratorio di scacchi a cura di “Le quattro Torri Ass. Scacchi”.

– Ore 11:00 laboratorio di falegnameria dai 7 anni in su a cura di Arpj Tetto Onlus.

