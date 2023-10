Inaugurata la Biblioteca Joyce Lussu a San Paolo

È stata inaugurata in via Costantino la nuova biblioteca dell’Istituzione Biblioteche Centri culturali di Roma Capitale intitolata a Joyce Lussu, partigiana, poetessa, scrittrice e traduttrice. All’evento erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, il presidente di Biblioteche di Roma Giovanni Solimine, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e le assessore municipali alle Politiche Culturali Maya Vetri e alle Politiche Scolastiche ed Educative Francesca Vetrugno.

La neonata biblioteca, che guarda in particolare al pubblico dei giovanissimi e dei giovani, anche per via della vicinanza dell’ateneo di Roma Tre, è ospitata al piano terra del nuovo complesso residenziale di via Costantino, oggetto di un rilevante intervento di rigenerazione urbana in cui accanto alle residenze private sono stati previsti servizi sportivi e culturali. Si estende su una superficie di oltre 400 metri quadrati e offre, già a disposizione per il prestito, circa 6.000 volumi, su una capienza massima di 9.000, con una copertura tematica che spazia dalla narrativa, prevalentemente italiana, alla saggistica, con una specifica attenzione alla politica e alla storia del Novecento, ai fumetti e alla letteratura per ragazzi e bambini con una sezione dedicata al progetto nazionale “Nati per Leggere”.

Il nuovo spazio culturale – che è sostenuto dalle associazioni e dai comitati di quartiere – accoglierà gli utenti dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 14.00.