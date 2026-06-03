Inaugurata la “Casa dell’Acqua” in via dei Gordiani

Oggi pomeriggio 3 giugno 2026 alle ore 18, inaugurazione della Casa dell’Acqua posta di fronte all’ingresso di Villa De Sanctis in via Gordiani.

La casa dell’acqua distribuisce acqua diretta di Roma, fredda, sia naturale, sia (con aggiunta di gas) frizzante.

Alla cerimonia erano presenti, oltre a semplici residenti muniti di bottiglie, consiglieri e assessori municipali di Roma V (Lostia, Piccardi ed altri), il Comitato di Quartiere rappresentato dal Presidente Pasquale Scafetta con Mario Galli e Pacciani, il Presidente del Centro Anziani, Guidobaldi, l’Assessore alle Periferie, Pino Battaglia, il presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale, Yuri Trombetti.

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