Inaugurata la Casetta dell’Acqua in via di Torre Annunziata

Con grande soddisfazione dell’Amministrazione Caliste e dei residenti giovedì 19 giugno 2025 è stata inauguratala la Casetta dell’Acqua posizionata in via di Torre Annunziata davanti alla sede del Municipo V di Roma.

All’evento erano presenti Ornella Segnalini, Assessora LLPP Roma Capitale, Mauro Caliste, Presidente del Municipio V. la Vice Maura Lostia unitamente ad assessori e Consiglieri del Municipio V. Inoltre erano presenti Emiliano Bernardini, Responsabile Distribuzione Idrica Acea Ato 2, Gianmarco Palmieri, Presidente della Commissione capitolina Ambiente.

L’evento si è svolto a poco più di un mese, esattamente, dal 15 di maggio, 2025, quando la cosi attesa inaugurazione della Casetta dell’acqua subì un rinvio perché dei vandali rubarono i cavi elettrici. Un gesto ignobile che ha colpito la collettività, in quanto le Casette dell’acqua permettono di ridurre i consumi di plastica,evitano la produzione di rifiuti di CO2 fornendoc tutti i giorni acqua potabile, gratuitamente, fresca potabile anche frizzante.

Con il caldo della mattinata la Casetta di via di Torre Annunziata è stata veramente un autentico toccasana per tutti i presenti intervenuti.

