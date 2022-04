Inaugurata la mostra su Pasolini a Villa De Sanctis

Inaugurata l’8 aprile 2022 pomeriggio nella Casa della cultura in Villa De Santis, la Mostra “Stupenda e misera città. Pasolini, Roma. Le Borgate”, con 80 fotografie di Rodrigo Pais dedicate a Pasolini e al suo forte legame con le borgate e i borghetti della periferia romana, è stata accolta con grandissimo interesse da un foltissimo pubblico di visitatori.

La sua presentazione ha visto gli interventi del Presidente del V Municipio, Mauro Caliste, del professor Rino Caputo (del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario pasoliniano), di Maurizio Mattana (presidente della Commissione cultura del V Municipio), del prof. Francesco Sirleto (curatore della Mostra e incaricato del coordinamento per le celebrazioni pasoliniane in V Municipio), di Francesco Barreca (Unicoop Tirreno), di Francesco Crocè (Quadrifoglio Immobiliare), della signora Linda Di Domenica della Sogester, di Nicola Petruzzi (Forum europeo).

Un evento culturale importante per il V Municipio, una tappa di un percorso che ha già visto e vedrà nei prossimi mesi la realizzazione di altre memorabili iniziative destinate a far conoscere l’arte e il pensiero di Pasolini ai giovani dei quartieri del V Municipio.

Pasolini, infatti, fa parte del patrimonio culturale del territorio municipale e , quindi, merita di essere conosciuto e ricordato in un parco culturale a lui intitolato e articolato nei molteplici luoghi disseminati nei nostri quartieri e che ricorrono nella biografia e nelle opere del grande poeta, romanziere e cineasta.

“Un grazie di cuore – dice Francesco Sirleto – a tutti coloro che hanno partecipato a questa memorabile giornata, ai moltissimi visitatori della mostra e a coloro che la visiteranno nei prossimi giorni prima del suo trasferimento nelle varie scuole medie superiori del territorio”.