Inaugurata la nuova Casa della Comunità San Nemesio: un polo sociosanitario d’eccellenza a Garbatella

Prosegue il piano di potenziamento dell’assistenza territoriale nella ASL Roma 2.

Questa mattina, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Direttore della Direzione Salute Andrea Urbani, è stata inaugurata la Casa della Comunità HUB di San Nemesio, all’interno del presidio del CTO Andrea Alesini.

Una struttura moderna di 1.300 metri quadrati, interamente riqualificata grazie a un investimento di oltre due milioni di euro provenienti dal PNRR – Missione 6 “Salute” e dal Bilancio di Roma Capitale.

L’obiettivo: integrare assistenza sanitaria e sociale, migliorare la presa in carico dei pazienti cronici e rafforzare la medicina di prossimità.

La nuova Casa della Comunità offre un Punto Unico di Accesso, servizi di continuità assistenziale notturna, festiva e prefestiva, poliambulatori specialistici e multidisciplinari, centro prelievi e sportelli CUP polifunzionali.

Tutti spazi progettati per favorire l’ascolto, la prevenzione e la cura del cittadino in un unico luogo.

I lavori, durati 11 mesi, hanno riguardato un ammodernamento completo degli impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e sicurezza antincendio, rendendo la struttura pienamente conforme alle normative più recenti per le strutture sanitarie.

Durante la cerimonia, il Direttore Generale della ASL Roma 2, Francesco Amato, ha sottolineato l’importanza del nuovo modello di assistenza:

“La cronicità non è una malattia che si guarisce, ma che si accompagna nel tempo. Questa struttura rappresenta un nuovo paradigma: qui si prende in carico il paziente, si evita il ritorno inutile in ospedale e si fa prevenzione. Non è solo un luogo di cura, ma un presidio di salute per tutta la comunità.”

Sulla stessa linea il Direttore della Direzione Salute, Andrea Urbani, che ha evidenziato come la Casa della Comunità risponda ai bisogni quotidiani dei cittadini:

“Non è un luogo di emergenza, ma di continuità. Qui si lavora sulla prevenzione, accompagnando anche il cittadino sano in un percorso di salute. È una scommessa che guarda al futuro del nostro sistema sanitario.”

Anche il Presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, ha espresso soddisfazione per l’apertura:

“Il CTO è da sempre un punto di riferimento per la Garbatella e per Roma. Questa nuova struttura rappresenta un passo avanti fondamentale e un riconoscimento per un territorio che ha difeso e sostenuto il suo ospedale con forza e senso di comunità.”

A chiudere la cerimonia, l’intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha posto l’accento sull’integrazione sociosanitaria:

“Le Case della Comunità sono un modello di dialogo tra sanità e servizi sociali. Lavorare sulle fragilità, prevenire le disuguaglianze, significa costruire una sanità più vicina e più umana. Siamo determinati a completare l’accordo regionale con i medici di medicina generale per garantire un’assistenza territoriale davvero capillare.”

La Casa della Comunità San Nemesio rappresenta un tassello fondamentale per l’attuazione del DM 77/2022, che ridisegna l’assistenza territoriale italiana.

Situata in un’area ad alta densità abitativa, tra Garbatella e San Paolo, la nuova struttura risponde concretamente alle esigenze di un quartiere con una popolazione anziana in crescita, offrendo cure, prevenzione e riabilitazione a portata di cittadino.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle Forze dell’Ordine presenti all’inaugurazione, per il loro contributo quotidiano alla tutela e alla sicurezza della comunità.

