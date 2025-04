Inaugurata la pista ciclopedonale Monte Ciocci – San Pietro

È stata inaugurata oggi la nuova pista ciclabile che collega Monte Ciocci a San Pietro, un’infrastruttura ciclopedonale strategica che consente di raggiungere il Vaticano partendo dalla via Francigena.

Il tratto appena completato si estende per 1,5 chilometri, portando a circa 8 chilometri la lunghezza complessiva del percorso, considerando anche i 5 chilometri già esistenti tra Monte Mario e Monte Ciocci.

All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, il Direttore Operativo Infrastrutture Territoriali Lazio di RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato, Andrea Telera, i Presidenti dei Municipi XIII e XIV, Sabrina Giuseppetti e Marco Della Porta, e l’Assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi.

Il nuovo tracciato, oltrepassando il tunnel della vecchia stazione, si connette con la Passeggiata del Gelsomino e permette un collegamento diretto con via Anastasio II e la stazione Valle Aurelia della linea A della metropolitana.

L’opera, dal valore complessivo di 6,5 milioni di euro, è stata realizzata in circa un anno, rappresentando un importante intervento di mobilità sostenibile e riqualificazione urbana per il quadrante ovest della città.

