Inaugurata la XVI edizione di Libri Come

Si è inaugurata oggi (21 marzo) la sedicesima edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura. un evento che quest’anno pone al suo centro un tema di grande attualità e importanza: la Pace.

Tantissimi gli studenti che hanno preso parte all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma a “Libri Come per le scuole” con incontri e laboratori gratuiti, con Francesca Mannocchi per discutere del suo libro “Sulla mia terra.

Storie di israeliani e palestinesi”, con Valentina Gristina e il laboratorio di scrittura e debate intitolato “Processo ai Promessi Sposi“.

La giornata prosegue nel pomeriggio con l’inaugurazione presso AuditoriumArte di “Artivism on Paper – Laika’s Original Sketches”, la mostra in collaborazione con la galleria Rosso20sette che espone fino al 6 aprile i bozzetti originali delle potenti opere di Laika, un’artista che con la sua street art affronta temi cruciali come la pace e le ingiustizie sociali.

Tutto esaurito per l’incontro con Zerocalcare in dialogo con Luca Sofri sul tema “Storie senza pace”, così come per l’evento speciale con Emmanuel Carrère che renderà omaggio a Édouard Levé con un reading dal suo “Autoritratto”.

La serata si concluderà con Sandro Veronesi che leggerà brani dal suo “Settembre nero” con la partecipazione straordinaria di Nanni Moretti e Chiara Valerio.

La giornata centrale del Festival, sabato 22 marzo, si aprirà alle 12:00 in Sala Ospiti con un dialogo tra due figure di spicco come Massimo Giannini e Romano Prodi, che discuteranno de “Il dovere della speranza” .

Sempre in mattinata, alle 12:30 nello Spazio Risonanze, il pubblico potrà assistere al dialogo tra Pankaj Mishra e Gad Lerner sul tema attuale e cruciale de “Il mondo dopo Gaza”.

Nel pomeriggio, alle 14:00 in Sala Ospiti, il giornalista palestinese Sami al-Ajrami approfondirà il tema del libro “Le chiavi di casa”, suo diario da Gaza.

Alle 15:00 presso AuditoriumArte, Fatma Aydemir presenterà il suo libro “Tutti i nostri segreti” in conversazione con Annalisa Camilli e Sabina Minardi.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, si terranno due eventi di grande interesse: in Sala Petrassi, la Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi parlerà di “Come la pace” insieme ad Annalisa Cuzzocrea, mentre in AuditoriumArte si discuterà de “L’orgia perpetua di Mario Vargas Llosa” con Antonella Lattanzi, Emanuele Trevi e Manuel Grillo.

La serata continuerà alle 18:00 al Teatro Studio Borgna con un omaggio a Philip K. Dick con la partecipazione di Edoardo Camurri, Nicola Lagioia ed Emanuele Trevi, moderati da Michele De Mieri.

Contemporaneamente, nello Spazio Risonanze, si renderà omaggio a un’altra grande figura della letteratura con l’evento “Come Jane Austen”, in occasione del 250° anniversario dalla nascita, con Felicia Kingsley, Alessandro Piperno ed Elena Stancanelli, moderati da Rosa Polacco.

Alle 18:30 in Sala Petrassi, lo scrittore Amitav Ghosh presenterà il suo “Fumo e ceneri” in dialogo con Marino Sinibaldi.

E ancora Paolo Nori alle 19:00 presso AuditoriumArte presenterà il suo ultimo lavoro “Chiudo la porta e urlo”, dedicato al poeta Raffaello Baldini.

In un appuntamento intitolato “Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana”, Francesco Piccolo esplorerà e discuterà le figure maschili all’interno della letteratura italiana, mentre con l’incontro “Come la guerra” Nicola Lagioia affronterà il complesso tema della guerra insieme a Francesca Mannocchi che arricchirà la discussione con le proiezioni tratte dal suo documentario dal titolo “Lirica Ucraina”.

La giornata di sabato si concluderà con l’Omaggio ad Andrea Camilleri nel Centenario della nascita con colleghi e amici come Giancarlo de Cataldo, Antonio Franchini, Gaetano Savatteri e Chiara Valerio, moderati da Marino Sinibaldi.

Qui il PROGRAMMA COMPLETO del Festival.

