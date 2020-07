Inaugurata nuova illuminazione in via Pomigliano D’Arco nel Municipio VI

Sono state accese ieri sera le luci del nuovo impianto di illuminazione pubblica di via Pomigliano D’Arco, nel VI Municipio. Ad inaugurare l’impianto la Sindaca di Roma Virginia Raggi insieme ai residenti del quartiere.

Si tratta di un intervento che i residenti, attraverso il Comitato di quartiere Colli Monfortani, chiedevano da 40 anni, necessario per mettere in sicurezza la strada, che immette su via Prenestina, e anche per scoraggiare la commissione di reati e scongiurare l’abbandono illegale di rifiuti.

Un percorso che proseguirà in altre aree della periferia e del centro, che nei prossimi giorni e settimane saranno interessate dagli ulteriori interventi che Roma Capitale, anche tramite il Dipartimento Simu, sta mettendo in campo con Acea.

“È una tappa del nostro piano di illuminazione. Un percorso che abbiamo avviato insieme ad Acea e che si svolge parallelamente su due traiettorie: l’illuminazione artistica del nostro patrimonio storico e monumentale, decisivo in questo momento per il rilancio del turismo, e il potenziamento e rinnovo dell’illuminazione urbana. Rendiamo così gli spazi della città più sicuri e decorosi per i cittadini” afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi.