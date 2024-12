Inaugurata targa in memoria di Don Gioacchino Rey

L’Assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo Giulio Bugarini ha partecipato alla cerimonia di scoprimento della targa in memoria di Don Gioacchino Rey presso la Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio.

L’assessore è stato accolto dal Presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga. Presenti all’evento alla S.E.R. Mons. Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma, l’Assessore alla Cultura e alla Memoria del VII Municipio, Riccardo Sbordoni, il Parroco della Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, Don Daniele Nataliz; cittadini del quartiere e parrocchiani.

La targa commemorativa riporta l’iscrizione: ROMA RICORDA IL PARROCO DON GIOACCHINO REY (1888 – 1944) MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE ALLA MEMORIA DURANTE IL RASTRELLAMENTO DEL QUADRARO DEL 17 APRILE 1944 A RISCHIO DELLA PROPRIA VITA SI PRODIGO’ IN FAVORE DEI PRIGIONIERI E DELLE FAMIGLIE DEI DEPORTATI + S.P.Q.R. 2024

