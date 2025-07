Inaugurati i nuovi chioschi del libro alle Terme di Diocleziano: torna la storica Fiera

Inaugurati i nuovi chioschi del libro in via delle Terme di Diocleziano. Sedici banchi, dove un tempo si svolgeva la storica Fiera del Libro di Roma, ridanno vita a uno spazio storico che si trasforma in un salotto culturale, pedonalizzato e restituito a pieno titolo alla socialità e alla bellezza urbana.

Taglio del nastro con il sindaco Roberto Gualtieri, la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà, l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini.

