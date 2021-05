Inaugurati il Punto anagrafico di via Dameta e il Punto Verde di via Castel di Ieri

L’Ufficio Anagrafico con annessa postazione del Gruppo della Polizia Locale in via Dameta a La Rustica è stato inaugurato oggi, 10 maggio 2021, dal Presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi alla presenza dell’Assessore al Personale capitolino On.le Antonio De Santis il quale avrà il suo bel da fare per rimpinguare di un sufficiente numero di impiegati il Municipio V.

Infatti è difficile pensare che un servizio così importante possa essere aperto per due giorni a settimana e per di più con dipendenti in regime di volontariato. Su questo sarebbe interessante conoscere anche cosa ne pensano le OO.SS. e i dipendenti delle sedi di via Prenestina 510 e di via di Torre Annunziata 1, che con la cronica carenza di personale, non possono, loro malgrado, offrire servizi nei modi e con la tempestività necessaria.

Presenti all’inaugurazione oltre ad alcuni residenti anche il capogruppo Pietro Rossi e i consiglieri Cosimo Puliti e Umberto Placci, oltre agli assessori Brunetti e Capoccioni e al Direttore del Municipio.

Ormai non resta che sperare che tutto vada bene e che arrivi un numero sufficiente di nuovi dipendenti, ovviamente già formati, al municipio V e non ultimo che Boccuzzi è la sua Giunta, all’unisono con la maggioranza che ha fatto questa scelta, dica in modo netto è chiaro quale fine faranno i locali realizzati nel 2000 all’interno del Mercato di Tor Sapienza.

Perché, si sa, il danno erariale da pubblici amministratori ha diverse sfaccettature.