Inaugurato da Gualtieri il nuovo polo unico dei servizi sociali in IV Municipio

Nella mattinata di venerdì 10 gennaio è stata inaugurata – in via Eneide a Tor Cervara – la nuova sede unica dei Servizi Sociali del IV Municipio. Presenti al tradizionale “taglio del nastro” il Sindaco di Roma Gualtieri, il Presidente del IV Municipio Umberti, gli assessori capitolini Funari (politiche sociali) e Bugarini (personale) e tutta la giunta municipale al completo.

Per il Presidente Umberti, in apertura di cerimonia “Oggi è una bella giornata, perché questo è il frutto della collaborazione di tutti i pezzi dell’amministrazione. Ed il risultato è questo splendido palazzetto tutto nuovo, un luogo dove finalmente i dipendenti possono lavorare nelle migliori condizioni.

Questa era una struttura completamente abbandonata, faceva parte di un piano di zona fatto male, perché qui era previsto un asilo che però per tanti anni non ha avuto iscrizioni, rendendolo quindi un luogo vuoto. Abbiamo deciso quindi di trasformarlo in uffici per i nostri dipendenti“.

Umberti ha illustrato che l’edificio è registrato in classe energetica A1, ricordando che nel territorio comunale forse ci sono pochi edifici comunali con la massima classe energetica di questo tipo.

La spesa per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’immobile è stata di circa 800.000 euro, a valere sulle voci di manutenzione straordinaria del bilancio comunale. “Inoltre, la realizzazione di questo progetto ha fatto si che arrivassero 30 nuovi assistenti sociali, e questo municipio ne aveva fortemente bisogno, perché gli ultimi sono tanti in questo territorio“.

Umberti ha quindi concluso con un augurio ai dipendenti della struttura: “avete lavorato in emergenza, spesso in edifici con problemi strutturali gravi. Ora spero che in questi nuovi uffici le condizioni saranno ottimali per svolgere il vostro lavoro“.

Per il Sindaco Gualtieri “La qualità del lavoro per gli operatori significa sia il rispetto per la dignità di chi lavora sia la capacità di dare migliori servizi, anche perché – essendo un ufficio aperto al pubblico – sarà una porta di affaccio dei cittadini verso i servizi di Roma Capitale.

E’ importante avere dei presidi che vedono una grande presenza di psicologi, educatori ed assistenti sociali, perché per noi è fondamentale riuscire ad effettuare serie politiche di inclusione sociale e di sostegno alle fasce più deboli. E’ bello iniziare un anno segnato dal Giubileo della speranza inaugurando una sede così bella per dei servizi così importanti.”

A margine dell’inaugurazione, infine, ci siamo intrattenuti con l’Assessore al Patrimonio Dino Bacchetti, il quale ci ha fornito un quadro del percorso amministrativo che ha portato all’utilizzo attuale dell’immobile in questione.

“Quando mi sono insediato a novembre 2021“ ha dichiarato Bacchetti “ho preso atto in qualità di Assessore al Patrimonio che l’edificio di via Eneide 31 tra il 2020 ed il 2021 era stato concesso in uso dalla precedente amministrazione M5S a due associazioni che fornivano collaborazione e supporto all’attività di controllo e vigilanza del territorio del IV Municipio.

Ho reputato che un edificio di ben 800 metri quadri dovesse essere essere ottimizzato ed utilizzato al servizio dei cittadini, e mi sono quindi attivato per recuperare la disponibilità dell’immobile nel patrimonio municipale. Con questa operazione abbiamo creato un polo unico dei servizi sociali del municipio, per garantire dignità ad un servizio che – nella precedente sede – presentava diversi disagi per mancanza di spazi e dotazioni.

Grazie alla progettazione messa immediatamente in piedi con la direzione tecnica, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento di Roma capitale per la “Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia per cambio di destinazione d’uso ed adeguamento normativo“. Essere riusciti in due anni e mezzo a riacquisire l’immobile, riqualificarlo e consegnarlo alla disponibilità dei cittadini e dei servizi sociali, rappresenta per noi una concreta azione di buon governo.“

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.