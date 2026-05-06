Inaugurato il nuovo Ipermercato Oasi Tigre a Villa De Sanctis

L’ Ipermercato “Oasi Tigre” di via Casilina 701, angolo via dei Gordiani, dopo un travagliato iter realizzativo (causa anche del Covid), ha aperto i battenti al quartiere il 18 dicembre 2025, poco prima di Natale. Luci e luminarie, folla di curiosi e di voglia di shopping festivi, magari vedendo pure i prezzi.

Taglio di nastro e inaugurazione alla presenza del Presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, con fascia giallorossa e con la presenza della proprietà: il Gruppo Gabrielli SpA, di Laura Gabrielli.

18 dicembre 2025. Inaugurazione alla presenza del Presidente del Municipio V Caliste

È il primo Oasi dentro il GRA di Roma, il secondo nella Capitale, dopo quello di Spinaceto.

Dove c’era un’area incustodita di un vecchio capannone ora, con la bonifica e con 50 alberi piantati, c’è questo edificio color (prevalente) rosso, di 2.445 mq. di superficie di vendita, con circa 200 posti auto, sia in superficie sia interrati, con accesso in ascensore.

La struttura è a efficienza energetica che riduce l’impatto ambientale; illuminazione interna a Led e impianto fotovoltaico che produce energia pulita.

Per contatti: www.oasitigre.it, e con una Applicazione modulare, per più richieste personali, si può chiamare al tel: 0665493590 / 0697635961 (quest’ultimo numero per chi voglia farsi portare la spesa a domicilio o già pronta in negozio entro le ore 19).

Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle ore 8 alle ore 21.

Le opportunità offerte alla clientela

Ce le fornisce all’ufficio Accoglienza il sig. Simone. I clienti possono richiedere gratuitamente una tessera digitale che si chiama “Carta Unika” attraverso la App accedendo al sito www. oasitigre.it, con la quale si possono anche ricevere in tempo reale tutta la gamma delle offerte e degli sconti promozionali relativi a tutte le mercanzie e prodotti.

Per tutti. Spendere di Martedì è meglio. Sconto del 20% sui prodotti (eccetto quelli già in promozione di vendita): alternativamente, un martedì per il pesce e un martedì per la carne.

Over 70, cioè, il “Club volpi grigie”, così battezzati. Il Venerdì, sconto del 10%, basta ritirare una tessera gratuita dedicata agli anziani.

Neo genitori con figlio fino a 3 anni. Siete nel “Cico Club” con sconto del 10% , ogni mercoledì.

Genitori con 3 o più figli, sconto del 10%

Studenti universitari. Sconto del 10% il lunedì e giovedì.

Spesa a domicilio o già pronta in negozio. Telefonando al n. 0697635961 o tramite online sul sito www.oasitigre.it si può ricevere la spesa a casa propria o pronta in negozio entro le ore 19.

In visita all’ipermercato

Ma, ora, entriamo nell’ipermercato, è il 5 maggio 2026, di mattina. Diciamo, intanto che: il nome di Oasi ci è sembrato appropriato. Fuori, ben attrezzato nei servizi di sosta auto, di distribuzione dei carrelli, nelle indicazioni informative.

Dentro: ambiente pulito, illuminato, ordinato, preciso nele indicazioni per guidare i clienti nei vari reparti, accoglienza del personale buona, disponibile, gentilezza ai banchi.

Ci sorprende un angolo con scaffali chiusi per il servizio “locker”, cioè per ritirare i pacchi di acquisti di merci richieste on line: l’e-commerce.

Già però sentiamo le invocazioni dei lettori: i prezzi! La qualità! Sarete subito esauditi. Andiamo con ordine.

Prima dei reparti merceologici, c’è un piccolo spazio di ristoro con tavolini e sedie, con accanto le macchinette automatiche di distribuzione di bevande.

Poi si apre un “mondo”: l’occhio spazia e mette a fuoco, appare subito il reparto di frutta, verdura di stagione, legumi, frutta secca, ecc.. Di seguito si incrociano i reparti di alimenti da frigo: latte, uova, formaggi, yougurt, ricotte.

Il reparto casa, quello del giardinaggio e bricolage, quello della scuola, dell’igiene personale, dei giocattoli, delle scarpe, tute sportive, ecc..

I banchi di salumeria, pasta, bevande annunciano il concerto di farina della “panetterie, pizze appena sfornate fresche”, con accanto la sinfonia di cento tipi di pasta e prosciutti. Non manca il reparto di tavola calda (lasagne, gnocchi, polli e patate arrosto) e dei surgelati.

Il reparto del pesce di Anzio e del Tirreno ci incanta: trionfano al centro i gamberetti freschi di Anzio con l’offerta a 9,99 euro al chilo. Salvatore è il capo reparto del pesce, ci mette in vista i moscardini bianchi freschi al prezzo di offerta di euro 14,99, lo scampo, sempre in offerta, a euro 18,90 e l’orata Italia a euro 15,99 con accanto una spigola allevata in Sardegna a 16,90. In offerta c’è pure la sogliola a euro 15,99. Salvatore, servendo una cliente, ci tiene a sottolineare che il pesce che sta vendendo “non dà di pesce”, cioè, è freschissimo.

E i prezzi?

Per soddisfare le curiosità dei lettori in fatto di prezzi, il vostro cronista vi sottopone un articolato elenco esemplificativo distinto per merceologie. I valori sono espressi in Euro e al kg.

Frutta. Melone retato (3,99), fragole nazionali (1,69 per mezzo kg.), limoni (3,19), kiwi (3,89 per 0,750 kg.), uva bianca senza semi (3,59 per mezzo kg.), pompelmo rosso (1,79), banane Dole (1,79), mele Alto Adige (1,99), patate sfuse (0,99), zucchine (1,49), peperone rosso (3,99), melanzane tonde (1,99).

Carni. Pollo e patate sfornati Amadori (8,25), suino bistecche collo (7,99), gran pollo (7,49), salsicce (9,59), coniglio fresco (11,19), scottona bovino adulto costata (31,49), vitello arrosto (21,49), pollo diavoletto spezie AIA (5,12 per mezzo chilo), scaloppe pollo (4,83 per mezzo chilo), fesa di tacchino (6,51 per 0,364 kg,), bistecche suino collo (5,04 per 0,80 kg.),

Formaggi e insaccati. Gorgonzola dolce gran riserva (17,50), pecorino testa nera (27,50), pecorino sardo (24,50), prosciutto Parma 24 mesi (37,90), Parma 18 mesi (29,99).

Tavola calda. Gnocchi, Lasagna (17,90), Paella spagnola (24,90)

Birre, vini, liquori. Peroni rossa doppio malto (3,29 per 3 bottiglie da 0, 33 lt), Corona Cero (1,99 da 0,33 lt), Heineken (0,99 per 0,40 lt), Crodino arancia rossa (5,19 per 10 pezzi), Coca Cola (1,75 per 1 lt), Aranciata S. Pellegrino (1,49 per 1,2 lt), Asti Fontanafredda (5,69), Amaro Ciociaro (10,70), Cesanese Olevano Romano (19,39), Shiraz Lazio rosso (10,90), Circeo rosso (4,49), Cabernet Sauvignon Lazio (17,10), Solopaca rosso (3,99), Nero di Troia (3,49), Negroamaro Salento (3,49), Falanghina del Sannio (10,19), Fiano Masso Antico (5,99), Muller Turghau (11,90), Mionetto Chardonnay (5,90), liquore Strega (12,90), Amaro Montenegro (13,90), Averna (11,49), Whiskei Key Jack Daniel’s (19,90), Grappa Bonollo (29,90 per 0,40 lt).

Uscendo dall’Ipermercato abbiamo interpellato alcuni clienti sui pareri di gradimento degli spazi e della spesa da Oasi.

La sig.rina Gaia lo ritiene “comodo per gli spazi, l’area parcheggio e conveniente per i prezzi, più del “Centro Primavera”, ci tiene a precisare; altrettanto risponde il sig. Alessandro; così è pure il giudizio del sig. Enzo, intento con la moglie a guadagnare l’uscita col carrello pieno.

Ai lettori il giudizio più completo e finale.

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