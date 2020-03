Il 3 marzo 2020 pomeriggio, la sindaca di Roma Virginia Raggi, accompagnata dalla presidente del IV Municipio Roberta Della Casa, dall’assessore alla Scuola del IV Municipio Stefano Rosati e dalla presidente della commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta, ha inaugurato il nuovo Punto di Lettura della Scuola dell’Infanzia “F. Filzi” in via del Frantoio, 46. La biblioteca prende il nome dal libro di Leo Lionni “la nostra biblioteca Piccolo Giallo e Piccolo Blu”, un libro per bambini che insegna a giocare con i colori: “Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme ma quando si abbracciano diventano tutti verdi”.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato il nuovo progetto che renderà il complesso scolastico “Filzi – Elefantino Elmer” un polo dedicato ai bambini da zero a 6 anni. Tra le migliorie previste un adeguamento immediato delle misure antincendio e la costruzione di un ingresso che collegherà i due plessi adiacenti.

“Questa è una scuola in divenire che diventerà un ‘polo 0-6′- ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi – dove i bambini cresceranno con una continuità didattica e affettiva. Questa amministrazione si concentra molto su scuole, sul rifacimento delle loro palestre, sulla loro apertura ai quartieri. Sono dei veri punti di aggregazione.”

Antonio Barcella