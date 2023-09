Inaugurato nuovo InfoPoint alla stazione Termini

Grazie a un accordo con Grandi Stazioni, è stato dislocato nella galleria commerciale. Sarà gratuito e aperto 365 giorni l’anno, senza interruzioni festive, e darà informazioni ai turisti in arrivo a Roma sui grandi eventi presenti in città ma anche sui servizi offerti. L’Infopoint avrà una “veste” che verrà cambiata mensilmente o bimestralmente e rappresenterà uno degli eventi più importanti inseriti nel palinsesto di eventi capitolino.

La prima brandizzazione è dedicata alla Ryder Cup, uno degli eventi sportivi più importanti a livello internazionale che si svolgerà per la prima volta in Italia, alle porte di Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre.

La Stazione Roma Termini è la prima stazione ferroviaria italiana e conta oltre 17,5 milioni di visitatori al mese, con una permanenza in loco superiore ai 20 minuti. Nel periodo di pre apertura, l’Infopoint ha dato indicazioni a circa 600 visitatori al giorno.

All’inaugurazione erano presenti Franco Chimenti, presidente della Federgolf, Gian Paolo Montali, Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023, Alessio Striccioni, General manager di Grandi Stazioni, Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale.

“Finalmente un Infopoint degno di questo nome – ha dichiarato il Sindaco Gualtieri- Ci fa piacere che campeggi il simbolo della Ryder Cup, un evento di importanza planetaria di cui noi stessi non ci rendiamo conto. So che è annunciato il tutto esaurito per fine settembre e siamo molto contenti di valorizzare questa competizione”. L’augurio del primo cittadino è che “Roma non si sieda mai sulle sue bellezze, ma ambisca a essere la meta turistica numero uno al mondo, offrendo una varietà di esperienza ai visitatori e ai romani”.

“Abbiamo inaugurato un Pit all’altezza della vocazione turistica della nostra città: digitale, al centro del flusso turistico e che aiuta concretamente i turisti ad orientarsi. Ogni mese verrà aggiornato e brandizzato con l’evento più importante che si svolge in città, così come adesso è stato allestito con le informazioni per la Ryder Cup. Gli spazi digitali verranno aggiornati costantemente per guidare i viaggiatori nella visita della Città Eterna. Sarà aperto tutti i giorni, 365 giorni l’anno, con personale specializzato multilingue nell’area commerciale di Termini dove transitano oltre 200 milioni di visitatori l’anno. Una vetrina eccezionale, nel cuore pulsante della Capitale. Questa formula di Pit verrà ricreata in forma identica anche alla stazione Tiburtina e all’aeroporto Leonardo da Vinci” ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi eventi, Moda e Sport.